V nedeljo bo najprej na vrsti 100-kilogramska bomba, konec nevarnosti bo oznanila sirena

V Novi Gorici bodo tri neeksplodirane letalske bombe na območju novogoriške železniške postaje onesposobili v nedeljo. V nedeljo bo najprej na vrsti 100-kilogramska bomba, ki so jo našli nazadnje. Zaradi poškodovanega vžigalnika jo bo treba razstreliti na mestu najdbe.

Kdor ne bo upošteval odredbe civilne zaščite, ki bo izdana za ta dan in bo veljala ob popolni omejitvi gibanja v rdečem območju in o zaklanjanju v rumenem območju, bo s tem storil prekršek, za katerega je najnižja predpisana globa 1000 evrov.

V ta namen bodo pirotehniki izkopali šest metrov globoko luknjo, kamor bodo premestil bombo, jo zavarovali z zaščitnim materialom in zasuli. Nato jo bodo nadzorovano razstrelili pod zemljo. Ob tem bodo tudi merili potresnice in v primeru, da bo šlo kaj narobe, bodo naprave to zaznale.

Konec nevarnosti bo oznanila sirena. V rdečem območju, ki sega 400 metrov od najdenih bomb, bo zapovedana popolna evakuacija prebivalcev. Za rumeno območje, ki je od bomb oddaljeno od 400 do 600 metrov, bo medtem veljal ukrep zaklanjanja, kar pomeni, da se bodo te osebe med 9. in predvidoma 14. uro morale zadrževati v notranjih prostorih in ne bodo smele na prosto. Konec nevarnosti bo oznanila sirena.

Sledila bo onesposobitev ameriške in nato angleške letalske bombe, ki pa ne bosta razstreljeni. Pirotehniki ju bodo poskusili onesposobiti na mestu najdbe in varno prepeljati na poligon za dokončno uničenje.

Prebivalce na novogoriški občini pozivajo, da dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb. Na slovenski strani bosta vzpostavljeni rdeča in rumena cona, ki segata do 600 metrov od najdenih bomb.