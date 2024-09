V Medvode na kranjske klobase

Kranjska klobasa ostaja svojevrstna kraljica slovenske kulinarike. Na to kaže tudi njena zaščita, saj je uvrščena v register nesnovne dediščine kot živa mojstrovina državnega pomena, prav tako je evropsko zaščitena. Na zašpiljeno dobroto, sestavljeno iz dveh enakih polovic, so se spomnili organizatorji prvega večjega jesenskega dogodka.

V Medvodah na prireditvenem prostoru ob tržnici bo to soboto od 8. do 14. ure Festival kranjske klobase. Predstavilo se bo vseh 13 certificiranih proizvajalcev in ena in edinstvena kranjska klobasa z zaščiteno geografsko označbo. Napovedujejo degustacije kranjske klobase, kuharski šov s pripravo jedi s kranjsko klobaso v režiji Jureta Galičiča, nekdanjega masterchefovca in velikega ljubitelja kranjske klobase, odlično družbo in lepo vreme: za slednje so »vložili prijazno prošnjo«, preostalo 100-odstotno zagotovljeno.

Kranjska klobasa ima pestro zgodovino, nastala je še v času Avstro-Ogrske v začetku 19. stoletja. Recept zanjo se je prvič dokumentirano pojavil leta 1855, od druge polovice 19. stoletja so na voljo številni pisni in slikovni viri o slavni klobasi. Izvira z območja Gorenjske, od koder se je prek osrednje Slovenije razširila po vsem tedanjem slovenskem ozemlju. In zakaj obiskati festival v Medvodah? »Ne zamudite edinstvene priložnosti, da spoznate in poskusite kranjske klobase vseh 13 certificiranih proizvajalcev!« so kratki in jedrnati organizatorji.