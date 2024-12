V Mariboru odkrili nevarno drogo: že ob prvem vdihu zdravstveni zapleti (FOTO)

V Mariboru so v obliki papirja zaznali nevarna sintetična kanabinoida MDMB-4en-PINACA in 5F-ADB. V DrogArtu pišejo, da so kupili košček papirja, ki je vseboval kanabinoida, s katerimi so povezane »številne zastrupitve in smrti v različnih državah Evropske unije«.

Uporabniki so ob enem vdihu že poročali o negativnih stranskih učinkih, kot sta bruhanje in vrtoglavica.

Sintetična kanabinoida sta nanešena na običajen A4 papir in se prodaja razrezan na manjše koščke, ki naj bi se kadili. V DrogArtu uporabo močno odsvetujejo, saj so uporabniki že ob prvem vdihu poročali o nezaželenih zdravstvenih zapletih, kot sta bruhanje in vrtoglavica.

FOTO: DrogArt

»Ker so sintetični kanabinoidi pogosto neenakomerno nanešeni na material - v tem primeru listek - uporabniku otežuje nadzor nad odmerjanjem, kar lahko privede do zastrupitve,« pravijo v DrogArtu.

Pri obeh omenjenih sintetičnih kanabinoidih je navedeno, da sta aktivna že v majhnem odmerku in v majhnih količinah povzročita lahko izgubo zavesti, ki se lahko konča tudi s smrtjo, dihalni zastoji, epileptičnimi napadi, vznemirjenost, psihotične epizode, zmedenost, razdražljivost, halucinacije, paranoja ...