V Logatcu nastaja nov center

Nov logistični park LOGspot Logatec, 25 km od Ljubljane in 75 km od Kopra, ima 26.000 m² skladiščnega prostora, strešno fotovoltaično elektrarno in sistem ogrevanja/hlajenja z izmenjavo zraka, zaradi česar je neodvisen od plina. Vključuje tudi polnilne postaje za električna vozila in ima certifikat BREEAM »Very Good«. Projekt, katerega odprtje je načrtovano v drugi četrtini leta 2025, je naložba v višini več kot 20 milijonov EUR. Logistični park bo ustvaril 50 novih delovnih mest in letno prispeval približno 55.000 EUR v obliki prispevkov NUSZ.

