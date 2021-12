V Ljubljani prodajajo klet za 53.000 evrov

V Ljubljani se na trgu nepremičnin znajde praktično vse. Že večkrat smo objavili neverjetne oglase za prodajo nepremičnin, v katerih si marsikdo ne predstavlja živeti. Tudi tokrat smo naleteli na enega takšnega. Naprodaj sta namreč kar dve kleti v stanovanjskem bloku brez oken, ki so ju opremili kot stanovanje in zdaj temu rečejo garsonjera.

V oglasih se med drugim pohvalijo, da ima kletna garsonjera brez oken urejeno prezračevanje in da je opremljena z vsemi individualnimi infrastrukturnimi priključki, kot sta priključek na sanitarno vodo in elektriko. Prodajalci dodajajo, da je klet res kvalitetno obnovljena in si zato zasluži ceno 54.000 evrov. Nepremičnina v velikosti 14,5 kvadrata se nahaja pod enim izmed stanovanjskih blokov v Šiški. So pa prodajalci že poskrbeli za najemnika, ki je pripravljen za opisani prostor plačevati 350 evrov, če bi kupec želel klet oddajati dolgoročno. Oglas bi lahko uvrstili v rubriko saj ni res, pa je.