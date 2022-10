V Latkovi vasi kuhali vampe (FOTO)

V občini Prebold deluje veliko društev. Med njimi vrsta športnih, ki delujejo tako rekoč v vsaki vasi. Najdaljšo tradicijo ima osrednje društvo TVD Partizan Prebold, med zelo zagnanimi pa je nedvomno Športno društvo Latkova vas, to se ponaša s čudovitim športnim parkom, ki ga s pridom uporabljajo tudi gasilci za razna gasilska tekmovanja in številni drugi za priložnostna druženja.

Prehodni pokal

Športno društvo Latkova vas, katerega predsednik je že več let Aleš Golič, je v svojem športnem parku poskrbelo za kulinarično obarvano prireditev. Tretjič so organizirali tekmovanje v kuhanju vampov, ki je v letih 2020 in 2021 odpadlo zaradi epidemije. Izgubljeni leti so nadoknadili z letošnjo prireditvijo, ki je presegla obe prejšnji, saj se je tekmovanja udeležilo kar 12 ekip. Prijeten je bil že pogled na stojnice, na katerih so bile pripravljene potrebne sestavine in začimbe.

Zmagovalna dvojica Tomaž Turk in Zofija Troga.r

Tekmovalne ekipe so se potrudile dodati še kakšno svojo dekoracijo in dobrote, od salam, kruha, peciva in raznih pijač, ki so jih lahko okušali med kuhanjem vampov in z njimi tudi postregli kakšnega gosta. Da je bilo razpoloženje ob kuhanju in na splošno med udeleženci še prijetnejše, je skrbel povezovalec prireditve Niko Vihar, ki je hkrati skrbel za glasbo in njen izbor.

Tekmovalci so bili izvirni pri okraševanju, manjkali niso niti jurčki.

Ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali Beno Pepelnak, Franc Škrabe in Milan Vogrinc, je ves čas spremljala pripravo vampov, urejenost kuharskega prostora, izvirnost ekipe in samo kuhanje, na koncu pa tudi ocenila kulinarične mojstrovine. Po ocenitvi in seštevku točk je zmagal kuharski tandem, ki sta ga sestavljala Tomaž Turk in Zofija Trogar, ki sta izstopala tudi po svojih oblačilih. Na drugo mesto sta se uvrstila Aljaž Zupanc in Matjaž Stepišnik, tretja pa sta bila po številu zbranih točk Stane Skok in Leon Jošt. Vse tekmovalne ekipe so prejele praktične nagrade, zmagovalne tri pa tudi denarne nagrade v vrednostnih bonih. Prva nagrada je bila brezplačen najem športnega parka, drugi dve pa 50 oziroma 30 evrov za koriščenje v gostišču Lisjak. Zmagovalna ekipa je prejela tudi prehodni pokal, ki bo v njihovi lasti do naslednje vampijade.

S kuhalnico v roki in pravimi začimbami do okusne jedi.

12 ekip je tekmovalo.

Z razglasitvijo rezultatov pa se prireditev ni končala, ampak se je nadaljevala s tradicionalnim kostanjevim piknikom za vaščane in vse, ki so še ostali v športnem parku.