V koruznem labirintu polet v vesolje

Na Krtini pri Domžalah bo še do začetka novembra odprt koruzni labirint. Zasnoval ga je Luka Kastelic, ki je kot prvi v Sloveniji tovrstne labirinte na prostem predstavil leta 2011. »Osnovna ideja izhaja iz Severne Amerike, kjer jih ustvarjajo že od leta 1993,« pravi Kastelic. Obiskovalci poiščejo zabavne in poučne točke in z njimi razkrivajo geslo. S pravilno izpolnjenim geslom sodelujejo v nagradni igri in prejmejo nagrado.

Kastelic je leta 2008 tudi diplomiral z nalogo Zabaviščni tematski park koruzni labirint kot poslovna priložnost, 2011. je na Bledu zaživel prvi. »Odprl sem ga v sodelovanju z Bojanom Gogalo. Labirint na Bledu je deloval do leta 2013. Nato sem 2018. odprl koruzni labirint v Marjeti na Dravskem polju, in sicer v sodelovanju z Društvom v naravi, od leta 2021 pa je obiskovalcem na voljo tudi na Krtini pri Domžalah.«

Letos je vesolje osrednja tema. Fotografije: arhiv Koruznega labirinta Krtina

Pred dvema letoma so za motiv Koruznega labirinta Krtina izbrali zmaja, simbol slovenske prestolnice Ljubljane, lani so ga uredili v obliki Indijanca kot poklon civilizaciji, ki nas je s koruzo, to neprecenljivo poljščino, tudi spoznala. Letos se je Luka Kastelic odločil za novo temo. »Koruzno polje je kot slikarsko platno, na katero lahko narišemo, kar koli si zamislimo,« poudarja Kastelic. »Letos je motiv vesolje, saj je tako skrivnostno in razburljivo za raziskovanje kot labirinti. Ideja je nastala že pred leti. Ustvarjalci so ga poimenovali Koruzno vesolje. Sestavni deli so podobe astronavta, vesoljske ladje, rakete, planeta Saturna, Lune in zvezd.«

Krtinski blodnjak se razprostira na 4,5 hektarja velikem koruznem polju, obkrožajo ga travniki in sprehajalna pot. Ima dva vhoda in dva izhoda, v sredi je most, ki ponuja razgled na celoten labirint. Tam deluje bar, poskrbljeno je za parkirišče, sanitarije in wi-fi povezavo, predvsem pa za zabavo za vse generacije.

V labirintu, velikem za kar šest nogometnih igrišč, na obiskovalce čaka 15 zabavnih in poučnih točk, ki jih poiščete s pomočjo zemljevida, nato izpolnite geslo in se tako potegujete za sodelovanje v jesenskem nagradnem žrebu.

In cena? Otroci do 15. leta bodo za vstop odšteli 7 evrov, odrasli 10. Družinska vstopnica (dva odrasla in dva otroka) stane 32 evrov. Otroci do 2. leta imajo brezplačen vstop, prav tako osebe s posebnimi potrebami. Skupine nad 15 oseb imajo 10-odstotni popust. Vstopnice kupite na vhodu, vendar je plačilo možno samo z bančno kartico.

Izgubljeni v vesolju

Do konca počitnic

Ob prihodu lahko avtomobil pustite tik ob labirintu, kjer je 50 parkirnih mest, lahko pa seveda pridete peš, s kolesom ali motornim kolesom. »Labirint lahko obiščete tudi z otroškim vozičkom, prav tako je dovoljen vstop psom. Obisk traja poldrugo uro,« ne pozabi omeniti Kastelic.

V koruznem labirintu veljajo tudi določena pravila vedenja. »Obstaja samo nekaj preprostih pravil,« pravi lastnik labirinta. »Obiskovalce prosimo, da se držijo začrtanih poti in odpadke odlagajo v koše za smeti, ki so pri prodajni hiški in v baru, ali jih odnesejo s seboj. Če obiščete koruzni labirint s psom, ga imejte ves čas pripetega in pospravite morebitne iztrebke.«

Oktobra je labirint odprt vsako soboto in nedeljo od 10. do 18. ure. »Zadnji teden tega meseca, torej od 27. do 31. oktobra, vabljeni na naše Noči čarovnic, ko vas bomo ponovno strašili na strašno zabaven način,« povabi Luka Kastelic. Koruzni labirint Krtina bo odprt do 5. novembra 2023, do konca krompirjevih počitnic.