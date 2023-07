V Kopru pihal veter s hitrostjo 140 km/h: potrgal je privezne vrvi ladje (FOTO)

V koprskem pristanišču se je v sredo zvečer zaradi severnega vetra, ki je pihal s hitrostjo 140 kilometrov na uro, s priveza odtrgala 350 metrov dolga kontejnerska ladja. S krmo se je močno približala potniškemu terminalu, a se ga, sodeč po prvih podatkih, ni dotaknila, tako da večje škode ni bilo, so davi za STA povedali na pristaniški kapitaniji.

Ob 22.35 je začel v Kopru pihati severni veter, tramontana, s hitrostjo približno 140 kilometrov na uro. Med drugim je potrgal privezne vrvi 350 metrov dolgi kontejnerski ladji Maersk Houston. Krmo ladje je začelo odnašati proti južnemu delu obale oziroma potniškemu terminalu.

Poškodovan eden od vlačilcev

Ladja je spustila sidro in pripravila motorje, tako da do hujšega ni prišlo. Z vlačilci so jo nato odvlekli nazaj in jo znova privezali. Po prvih pregledih niso opazili, da bi se dotaknila obale. Verjetno je le rahlo nasedla na muljnato dno, je danes za STA povedal pristaniški kapitan Aleš Rotar.

Pri premikanju ladje je bil poškodovan eden od vlačilcev. Na željo poveljnika ladje je sicer vso noč ob njej ostal vlačilec. Danes bodo podrobneje analizirali dogodek in ocenili škodo, je še povedal Rotar.

Ladja Maersk Houston lahko prevaža več kot 15.000 kontejnerskih enot TEU. Ima več kot 160.000 ton nosilnosti in 153.000 registrskih ton prostornine. Dolga je 353 metrov in ima 15 metrov ugreza.