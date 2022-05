V Kočevju evakuirali enoto vrtca, učenci v šolah prestrašeni

Zjutraj je v kemični tovarni Melamin v središču Kočevja odjeknila močna eksplozija. V skrbeh so tudi starši, ki imajo svoje otroke v vrtcih in šolah, a kot sporočajo učitelji, so vsi na varnem. Iz vrtca Kočevje so sicer sporočili, da so bili primorani evakuirati enoto Čebelica. »Starše vrtca Kočevje obveščamo, da so vsa okna Vrtca Kočevje in sicer vseh enot Kekec, Čebelica, Ostržek, Brlogec , Biba, Mojca in Narcisa zaprta. Otroci so na varnem,« so zapisali.

V treh osnovnih šolah je menda malo več strahu med učenci, poroča N1. Po eksploziji so zaprli vsa okna, izklopili prezračevanje in ne hodijo ven. »Stekla so se zelo zatresla – okna, ki so bila odprta, so se večkrat odprla in zaprla. Tudi odmev po gozdu je bilo slišati. Med otroki sta zavladala panika in preplah. Videli smo veliko dima in visok ogenj,« je dejala ravnateljica Osnovne šole Ljubo Šercer Barbara Poje, ki je dodala, da skušajo otroke z različnimi aktivnostmi umiriti in nadaljevati pouk.

Kljub temu da je trenutno odsvetovano, da ljudje hodijo iz notranjih prostorov, pa na portalu navajajo besede ravnatelja, da nekateri starši po svoje otroke kljub temu prihajajo, kar jim dopuščajo.