V UKC Ljubljana po eksploziji razglasili izredne razmere

V eksploziji v podjetju Melaminu v središču Kočevja je bilo 20 ljudi poškodovanih, od tega jih ima pet hude opekline. Dva so pripeljali s helikopterjem, preostale z reševalnim vozilom. Iz UKC Ljubljana so sporočili, da so delo prilagodili delu v množičnih nesrečah oziroma, da so aktivirali načrt za množične nesreče. Kaj to pomeni? Pojasnili so nam, da se v tem primeru odpovedujejo tudi nekatere operacije in aktivirajo dodatne ambulante. Sprva je kazalo, da sta huje opečena dva, a se je v bolnišnici izkazalo, da jih je najmanj pet.

Iz preteklih množičnih nesreč in vaj smo izluščili, da za nemoteno delo bolnišnice poleg rednih ekip na delo vpokličejo še dodatne zaposlene, od zdravnikov, medicinskih sester do administracije in vodstvenega osebja, ki jih potrebujejo ob izrednih dogodkih.