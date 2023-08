V jezeru opazili strupene bakterije: zastrupili so se trije psi, nevarno je tudi za ljudi

V gramoznici Pleterje (Green Lake) v Kidričevem v bližini Ptuja so v četrtek opazili večje količine cianobakterij, ki so lahko strupene, poroča združenje Ciano SLO. Analize vsebnosti strupenih snovi še potekajo.

Cianobakterije se nahajajo predvsem na plavajočih oblogah (na slikah) ob obrežju. Gre za cianobakterije iz rodov Microcoleus in Oscillatoria, ki imajo sposobnost proizvodnje strupenih snovi – cianotoksinov, ki so lahko nevarni za živali in ljudi.

Če se cianobakterije v vodi prekomerno namnožijo, se v okolje sproščajo cianotoksini, ki lahko negativno vplivajo na živali in ljudi. Pojav prepoznate po zeleni, rjavi ali škrlatni plasti na površini vode, včasih v kombinaciji z večjim številom poginulih rib ali drugih organizmov v ali ob vodi. Običajne okoljske koncentracije cianotoksinov so za ljudi ob kratkoročni izpostavljenosti večinoma neškodljive, vendar lahko ob dolgoročni izpostavljenosti vodijo v številna tveganja, npr. za okvaro nekaterih notranjih organov, nastanek tumorjev ali poškodbe DNK. Poleg tega so lahko nevarni tudi našim domačim živalim.

Cianobakterije na jezeru Green lake. FOTO: Ciano Slo

V zadnjih tednih so ljudje poročali o zastrupitvah treh psov po kopanju v jezeru Green Lake, ki so se izrazile v obliki mišičnih krčev, drgetanja, napadov in delne paralize nog. Simptomi so se pojavili po eni uri do nekaj ur po stiku z vodo. To so značilni znaki zastrupitve z nekaterimi cianotoksini, zato so ti dogodki morda lahko povezani.

Živali se lahko zastrupijo z zaužitjem obloge ali pitjem vode v bližini, v manjši meri tudi z lizanjem dlake po kopanju.

Dokler so v vodi prisotne obloge in rezultatov o dejanski vsebnosti cianotoksinov še ni, strokovnjaki močno odsvetujejo kopanje ljudi in živali.

V primeru pojava naštetih simptomov takoj poiščite zdravniško oziroma veterinarsko pomoč.