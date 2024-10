V Izraelu in na jugu Libanona tudi slovenska vojaka. Sta v nevarnosti?

V 26. kontingentu Slovenske vojske (SV) v okviru Organizacije Združenih narodov za nadzor premirja (UNTSO) delujeta tudi dva slovenska vojaška opazovalca, je pojasnila podpolkovnica Nina Raduha, načelnica oddelka za odnose z javnostjo Generalštaba SV.

Svojo enoletno dolžnost sta pripadnika SV nastopila avgusta letos, eden je v Izraelu, drugi pa v Libanonu. Slednji je trenutno v bazi ZN v Nakuri na jugu države, kjer je v zadnjem času prišlo do več napadov izraelskih sil na pripadnike misije ZN v državi (Unifil).

Razmere na tem območju so po besedah podpolkovnice Raduhove izjemno resne in nevarne, pripadnik SV pa tam nadaljuje opravljanje nalog v skladu z usmeritvami vodstva misije in njenim mandatom, pri čemer upošteva vse varnostne ukrepe.

Popolne varnosti ni mogoče zagotoviti

Vojska z obema svojima pripadnikoma v okviru UNTSO vzdržuje redne kontakte in spremlja razmere, nazadnje so bili v stiku v ponedeljek, je danes za STA potrdila Raduhova. Pripadnik SV, ki se nahaja v Libanonu, je trenutno v bazi Unifila. Razmere so relativno stabilne, vendar popolne varnosti ni mogoče zagotoviti.

Glede morebitne evakuacije pripadnikov SV je dejala, da mora takšno odločitev sprejeti vlada, potrebno pa bi bilo tudi usklajevanje z vodstvom misije.

Izraelska vojska je od četrtka izvedla več napadov na poslopja in pripadnike mirovne misije ZN v Libanonu (Unifil), več kot deset je bilo ranjenih. V zadnjih dneh so se nato zvrstile številne obsodbe in izrazi zaskrbljenosti zaradi napadov, ki ogrožajo varnost pripadnikov misije.

Nadzor premirja

Slovenija v okviru UNTSO deluje od oktobra 1998, svoje delovanje v misiji Unifil pa je zaključila avgusta lani. Slovenska vojska je bila del Unifila od konca vojne v Libanonu leta 2006, zadnji pripadnik pa se je v Slovenijo vrnil dva meseca pred izbruhom trenutnih napetosti na Bližnjem vzhodu.

Misija Unifil je bila ustanovljena leta 1978, da bi nadzorovala umik izraelske vojske po prvi invaziji na Libanon. Organizacija ZN za nadzor premirja na Bližnjem vzhodu (UNTSO) pa je bila ustanovljena med arabsko-izraelsko vojno leta 1948 z namenom zagotavljanja vojaške poveljniške strukture za mirovne sile v regiji in vzdrževanja premirja na območju. UNTSO misiji Unifil še danes zagotavlja vojaške opazovalce.