V Izoli številne kršitve ločevanja odpadkov, kazen 400 evrov

Že veliko let se učimo, kako pravilno ločevati odpadke, pa velikokrat vidimo, da nam še vedno ne gre. Nemalokrat dobimo v uredništvo sporočila naših bralcev s pritožbami čez nesnago v zabojnikih in v bližini zabojnikov iz različnih krajev po Sloveniji ter seveda tudi o tem, da je v zabojnikih najti marsikaj neprimernega. Kljub temu da je globa za nepravilno ločevanje precej visoka, za fizične osebe znaša 400 evrov, za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike ter upravnike (če opravljajo naloge upravnika kot pravna oseba ali samostojni podjetnik) znaša 2.000 evrov, veliko ljudi premalo pazi, kaj vrže v kateri smetnjak.

To so v četrtek preverjali v Izoli. Komunala Izola je v sodelovanju z inšpektorji Medobčinske uprave Istra opravila nenapovedan pregled vsebine zabojnikov na enem izmed ekoloških otokov v Izoli.

Največ nepravilnosti pri ločevanju odpadkov so, kot poroča portal Regional, so našli v zabojniku za mešane komunalne odpadke, kjer so bile prisotne večje količine nepravilno odložene plastične in kovinske embalaže. Tovrstni odpadki namreč sodijo v drug zabojnik – med embalažo.

Pregledani so bili tudi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, kjer izstopa problematika razlikovanja med plastično embalažo (plastenke, vrečke, pločevinke …) in plastičnim odpadkom (plastične igrače, plastični cvetlični lončki, obešalniki ...), še piše omenjeni portal. Plastične odpadke manjših dimenzij odlagamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke, večji plastični odpadki pa so običajno obravnavani že kot kosovni odpadki.

