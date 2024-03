Iščemo najlepše pirhe: sodelujte in pridite do lepe nagrade

Že teden dni poteka nagradni natečaj Naj pirhi Slovenskih novic. Naj zato še enkrat ponovimo, da pričakujemo vaše izdelke najpozneje do ponedeljka, 25. marca 2024. Ki bo tudi edini dan, ko jih boste lahko prinesli osebno: takrat jih bomo sprejemali v kiosku na ploščadi pred stavbo Slovenskih novic v Ljubljani, in sicer med 10. in 14. uro. Če se boste odločili za to možnost, ne pozabite na izpolnjeno prijavnico.

In tudi tokrat boste lahko z vašimi umetninami sodelovali v treh kategorijah: tradicionalni, sodobni in otroški. Izbrati po tri najboljše v posamezni kategoriji ni bil še nikoli mačji kašelj, ne ob prvem nagradnem natečaju leta 1993 kot tudi ne lani, ko so med stotnijo vaših prispelih pirhov slavili Erika Bohinc iz Lesc (v kategoriji kulturna dediščina), Klara Jurkovič iz Domžal (sodobna ustvarjalnost) ter Tian Veselič iz Trebnjega (sodobna otroška ustvarjalnost).

1993. je bil prvi natečaj.

Že osemindvajsetič

Tudi ob lanski izvedbi nagradnega natečaja smo iskali tisto najlepšo kombinacijo med religioznim vidikom, ki je stvar vsakega posameznika in njegove verske zavesti, ter ustvarjalnim, ki pa je izrazito povezan z naravnim okoljem, s prebujanjem narave v tem pomladnem obdobju, prav to pa dokazano prispeva k še večji ustvarjalnosti.

Tako kot je bil že na premieri pred tremi desetletji, bo Janez Bogataj tudi letos prvi ocenjevalec prispelih pirhov. FOTO: Dejan Javornik

»V Sloveniji tako radi govoričimo, kako trajnostni da smo, kako zeleni in povezani z naravo, prav tradicionalni natečaj Slovenskih novic pa vsakič znova ponudi tisto najlepšo priložnost, da vse to tudi v praksi pokažemo,« je poudaril Janez Bogataj, priznani etnolog pa bo tudi letos načeloval komisiji, ki bo ocenjevala vaše pirhe.

Se je pa tudi pri lanskem natečaju potrdilo, da je velikonočni praznik tisti, ki je med vsemi ohranil še največ ustvarjalnosti v družinskih okoljih. In prav bogate slovenske tradicije okraševanja in barvanja pirhov se že od samega začetka zavedamo tudi na Slovenskih novicah.

Tradicionalni natečaj Slovenskih novic vsakič znova ponudi tisto najlepšo priložnost, da tudi v praksi pokažemo, kako trajnostni smo.

Zato si vsaj majčkeno štejemo v čast, da se v Sloveniji v zadnjem obdobju ponovno uvajajo že skoraj pozabljene velikonočne igre s pirhi, kot so sekanje, metanje kovancev in kotaljenje, ter da prav zaradi trmastega vztrajanja Slovenskih novic dediščinska vsebina vse bolj motivira tudi mlade.

Na koncu pa smo se spomnili še Bogatajevih besed, ki pravi: »Sito zgodovine je neusmiljeno: marsikaj pade za večno skozenj, nekaj pa vendarle ostane!« Okraševanje in barvanje velikonočnih pirhov sta zanesljivo ostala. Da je tako, pa že tradicionalno pripomore tudi nagradni natečaj Naj pirhi Slovenskih novic. Drage bralke in bralci, vabljeni, torej, da s svojimi pirhi sodelujete tudi letos, že osemindvajsetič.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Slovenskih novic Naj pirhi Slovenskih novic.