V Hurgadi še ena skupina obupanih Slovencev, ki ni mogla domov

V zadnjem obdobju smo že večkrat pisali o slovenskih potnikih, ki so odpotovali na počitnice v egiptovsko počitniško letovišče Hurgada, a se jim zaradi težav z letalskim prevoznikom ni uspelo pravočasno vrniti v domovino. Zaradi letalskih zamud so posledično dan ali dva pozneje z ljubljanskega letališča krenili tudi tisti, ki so šele odhajali na zaslužene počitnice. Pri vseh čakajočih potnikih - na letalu jih je okoli 180 - se je v zadnjih tednih nabralo slabe volje za izvoz. Potniki so nam poročali o nedosegljivosti predstavnikov turistične agencije Eti, s katero so potovali, o nenehnem spreminjanju termina poleta, o posledičnem zamujanju v službo tudi za dva dneva in nenazadnje tudi o krajših počitnicah, ker bi moralo letalo iz Ljubljane odleteti v nedeljo, a je v torek.

Tudi minulo nedeljo ni bilo nič drugače.

»Že ves dan smo ujeti na letališču«

Takole so nam v nedeljo popoldan javljali bralci:

• »170 ljudi je danes že cel dan ujetih na letališču v Hurgadi. Ob enih zjutraj so prišli na letališče in jim je bilo rečeno, da leta ne bo. Ob 16. uri so jih ponovno naložili na avtobus in jih peljali nazaj na letališče, kjer letala ponovno ni bilo. Njihov agent se obupanim potnikom ne oglaša in nimajo informacije, kako in kdaj bodo sploh lahko prišli domov.«

• »Ponovna zamuda potnikov iz in v Hurghado. Vsaj 12 ur bodo morali čakati. Ne vem, kdaj bodo prišli na svoj cilj.«

• »Sin je v Hurgadi in ponavlja se enako kot se je pred dvema tednoma. Let bi morali imeti ob štirih zjutraj, a so ga ob 1.30 odpovedali. Nov let so napovedali za 17. uro, a so ravno prejeli še eno sporočilo, da gredo lahko na plažo ali bazen, ker se o odhodu spet ne ve nič. Potniki, ki bi pa danes morali ob 9. uri potovati za Hurgado, pa imajo let prestavljen na 21. uro. Kaj se dogaja z leti? Sami jim razloga ne navajajo.«

Agencija: »Razmere so zahtevne«

S turistične agencije Eti potovanja priznavajo, da imajo letos z letalskim prevoznikom izjemno velike težave. Kot pravi Petra Vehovar z Eti potovanj je tudi zanje letošnja situacija stresna. Zavedajo se, da so odpovedi letov »žal nepogrešljiv del vsakdanjega letalskega potovanja in je v takšnih trenutkih razumljivo, da potniki doživljajo stres in razočaranje, saj so pričakovali nemoten potek potovanja, a je varnost potnikov vedno najvišja prednostna naloga,« pravijo.

Na kritike potnikov, da turistični predstavniki niso dosegljivi, pa Vehovarjeva trdi ravno nasprotno. »Zaradi zahtevne situacije smo v nedeljo in danes ves čas prizadevno delali na organizaciji nadomestnega leta. V tem času nam je bila tudi prioriteta ogovarjati na vprašanja potnikov. Medtem ko smo se spopadali s to nepredvidljivo situacijo, smo ohranjali stalno komunikacijo z letalsko družbo, odgovorno za let, in redno so nas obveščali o možnostih novih odhodov. To nam je omogočilo, da smo potnike takoj obveščali o novem urniku, ko je bil na voljo,« pojasnjuje.

Agencija, ki je sicer vodilni organizator potovanj za Egipt, že deseto leto zapored ponuja prevoze in turistične pakete v Hurgado in zagotavlja čarterske lete iz Ljubljane skozi vso leto, a tako »ekstremnega zamujanja letov« v vseh teh letih še niso doživeli, pravi Vehovarjeva, ki se želi preko našega medija zahvaliti potnikom »za razumevanje in potrpežljivost v tej izredni situaciji«.

Dodaja še: »Skupaj z letalsko družbo bomo storili vse, kar je v naši moči, da se potniki varno vrnejo v Slovenijo. V takšnih trenutkih je solidarnost in sodelovanje med potniki in letalskimi družbami ključno, saj nam omogoča, da uspešno obvladujemo izzive, ki jih prinaša letalski promet.«

Kakšne so pravice potnikov? Za zamudo leta iz Hurgade v Ljubljano 400 evrov odškodnine

Kot pravi evropska zakonodaja (Uredba (ES) št. 261/2004) o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih velike zamude letov, imajo potniki določene pravice, zato se letalska družba, ki je odgovorna za let - v tem primeru egiptovski letalski prevoznik Red Sea Aairlines - mora držati te uredbe in se je tudi bo, zatrjuje Vehovarjeva.

V primeru, da ima polet pri odhodu zamudo ali je odpovedan, so potniki upravičeni do pomoči, povračila in povratnega leta, glede na dolžino zamude in razdaljo leta.

Zakonodaja pravi: »če ste do končnega cilja prispeli z več kot 3-urno zamudo, ste upravičeni do odškodnine, razen če je do zamude prišlo zaradi izrednih razmer. Letalski prevoznik mora to dokazati tako, da denimo zagotovi izvlečke iz dnevnika letenja ali poročil o dogodku. Letalski prevoznik mora te dokaze poslati ustreznemu nacionalnemu izvršilnemu organu ter zadevnim potnikom v skladu z nacionalnimi določbami o dostopu do dokumentov.«

Koliko visoka je odškodnina, je odvisno od kilometrov med dvema destinacijama. Do 1500 kilometrov potnikom pripada 250 evrov odškodnine, na razdalji med 1500 in 3500 kilometrov (Ljubljana - Hurgada je 2715 kilometrov) je predvidena odškodnina za zamudo leta 400 evrov. Vse o letalskih pravicah potnikov si lahko preberete na teh strani.

Na agenciji Eti Slovenija odgovarjajo, da bodo vsako zahtevo za odškodnino obravnavali individualno in v skladu z zakonodajo. V primeru, ko so nekateri potniki odpovedali (stornirali) rezervacijo turističnega paketa zaradi zamude, pa so v agenciji potnikom kupnine že nakazali. »V primeru odpovedi rezervacije zaradi zamude imajo potniki v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov pravico do povračila celotnega zneska aranžmaja.«

