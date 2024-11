V Gutenbuchel med škrate in cvetoče češnje (FOTO)

Še do 1. decembra bo dvorec Gutenbuchel pri Šoštanju odet v čarobno adventno vzdušje. Krasi ga namreč trajnostna razstava, ki očara z umetniško popolnostjo in pridihom praznične topline. V tandemu že od leta 2015 pravljico v dvorcu ustvarjata varuhinja stavbne in kulturne dediščine Mateja Kumer in florist evropskega formata domačin Simon Ogrizek s sodelavci. Letošnja osma Adventna pravljica ni le replika vseh dozdajšnjih, ki jih je v zadnjih letih obiskalo več tisoč domačinov in ljubiteljev pristnega oblikovanja iz Slovenije in tujine. Simonovi prijateljice in prijatelji vrtnarske stroke iz osrčja Dalmacije namreč prihajajo že več let zapovrstjo, da sledijo njegovim spretnim rokam, zamislim, inovacijam in znanju v iskanju dekorativnih rešitev.

8. ADVENTNA PRAVLJICA čudovitih stvaritev in idej za praznično okrasje.

Dobrodošlica ob vhodu v dvorec

Simon Ogrizek je predsednik Florinta EU.

Občina si ga želi

Gutenbuchel, nad katerim ima roko država, Občina Šoštanj pa si ga želi prevzeti vse od samostojnosti, se je tako zbudil iz umiranja na obroke, potem ko so se izselili zdravstveno osebje in pacienti Psihiatrične bolnišnice Vojnik, ostale pa so odlično ohranjena notranja oprema, streha, ki zdrži vremenske razmere, ter še živa zgodovina, tudi za Šoštanj uspešne nekdanje dinastije Woschnaggov, ki je bila po drugi svetovni vojni surovo odrinjena iz tega prostora. Sredi novembra so na dvorcu odprli tradicionalno razstavo, plod umetniške ustvarjalnosti slovitega florista in njegove partnerice s sodelavci. Ti so kot prijatelji in soobčani organizatorice, podžupanje Urške Kurnik, opravili pomembno delo, pridružili pa so se jim nekateri podjetni domačini iz ožje Šaleške doline. Umetnina, postavljena v več sobanah, je tako že desetletje izziv za skupino zrelih ustvarjalcev ob vse večjem razumevanju vodstva Občine Šoštanj ter zdaj tudi v sodelovanju z Zavodom za turizem Šaleške doline in Zavodom za kulturo Šoštanj.

Varuhinja dvorca Mateja Kumer

Vzdušje ob odprtju tokratne pravljične razstave so pričarali pianist Dejan, ob moderatorju in glasbeniku Boštjanu Dermolu pa sta se izkazali njegovi hčerki, pevki Julija in Hana Dermol. Kumerjeva je vsem izrazila dobrodošlico in veselje, da je ekipi tudi tokrat uspelo nadgraditi dozdajšnje postavitve in vsebino adventne pravljice. Kot pobudnica in gonilna sila vseh dozdajšnjih razstav na dvorcu je izrazila veselje, da je ta čudoviti prostor postal kraj druženja in povezovanja.

Dermolovi so z glasbo odprli Adventno pravljico.

Gutenbuchel se je zbudil iz umiranja na obroke, ko so se izselili zdravstveno osebje in pacienti psihiatrične bolnišnice.

Simon Ogrizek je razkril, da navdih za stvaritev črpa iz narave, arhitekture, umetnosti in kulture iz okolij, ki jih spoznava na potovanjih. Povedal je, da del teh zgodb prinaša tudi v Šoštanj. Razstavo je slovesno odprl župan Boris Goličnik, ki je ob tej priložnosti poudaril njen pomen za širšo lokalno skupnost. Dejal je tudi, da je razstavo že pred uradnim odprtjem pohvalila skupina 70 gospodarstvenikov iz regije. Šoštanjska občina pa si bo še naprej prizadevala, da bi dvorec s pripadajočo okolico pridobila v last, saj bi le tako lahko skrbeli za njegovo dolgoročno ohranitev.

Moda v pariški sobi

Dvorec je bil v minulem desetletju prizorišče povezovanja in ustvarjalnosti, prireditev pa ostaja še naprej trajnostno naravnana, vredna obiska in doživetij. Letošnja razstava združuje naravo in umetnost ter navdušuje z lepoto ambienta starega dvorca, ki si zasluži odgovorne odločitve lastnika, je za javnost utemeljil nekatere vsebine Ogrizek. »Leta 2015 me je Mateja Kumer poklicala, naj se oglasim na dneve kulturne dediščine, da bi dodal nekaj kreativnih elementov. Uvidel sem, da bi bil dvorec primeren prostor za poseben dogodek, adventno pravljico. Razstavo od takrat oblikujem s sodelavci, že več let tako prihaja ekipa dalmatinskih prijateljev in cvetličarjev iz Splita, s Hvara in Korčule, ki v življenje spravijo moje ideje. Veliko fizičnega dela in kreacij pa izdelam tudi sam.«

Ob ogledu in doživljanju mojstrsko urejenih detajlov in celotnih kompleksov nam zastane dih; jedilnica je v rdeči barvi, salon je poln rožnatih vrtnic, kitajska soba je vsa v cvetočih češnjah. Škrati v čarobnem gozdu vabijo med zelenjem, ledena soba v sterilno belem, lesketajočem se in zaslepljujočem kliče po kontrastnih oblačilih obiskovalcev. V pariški sobi se človek spogleduje z modo, tudi domače oblikovalke Jolande Jelen Anjone iz Šoštanja. Božične barve so tokrat rdeča in zelena, rožnata in bakrena, ledeno bela in srebrna, ne manjka pozlate. Vsaka soba očara po svoje, iz razstave pa lahko črpamo zamisli za okrasitev doma.

Modno v adventu z Jolando Jelen

Domačno je tudi sodelovanje lokalnih ponudnikov, ki jih tradicionalno vabi Kumrova, saj to daje razstavi življenje in čar. K praznovanju tako spadajo tudi doma pridelana hrana z vrtov kmetije Imperl, kulinarika domačih gospodinj, medeni pridelki izbranega čebelarja, napitki lokalne destilarne. Darilo za obiskovalce je tudi tokrat božična rdeča zvezda. Na razstavi je uporabljenih 40 odstotkov rezanega cvetja, po smoli dišeče zelenje iglavcev ustvarja prijeten vonj po mokrem gozdnem podrastju.

Božična zvezda vabi.

Adventna pravljica bo v Ravnah pri Šoštanju odprta še do 1. decembra; med tednom od 16. do 20. ure, ob koncu tedna pa med 11. in 20. uro.

Sovice so ustvarile simpatično dekoracijo.

Keramični izdelki so primerna darilca.

V dvorcu se dobimo na čaju!