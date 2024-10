V dveh letih več milijonov napadov

Povezljivost naprav (IoT) je eden ključnih elementov sodobnega digitalnega ekosistema tako v vsakdanjem življenju kot tudi v poslovanju. Ko govorimo o pametnih domovih, povezljivih industrijskih sistemih ali uporabi v zdravstvu, postaja varnost teh naprav glavno in najpomembnejše vprašanje tako proizvajalcev kot tudi končnih uporabnikov. Razvoj kibernetske varnosti budno spremljajo in usmerjajo različne regulative, izvajanje varnostnih pregledov in penetracijskih testov proizvajalcev pa je bistvenega pomena za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti.

Naročnik oglasne vsebine je SIQ