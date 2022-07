V domači hiši odprl galerijo

V VASI Žeje ob stari cesti Naklo–Tržič, ki ima le okoli sto prebivalcev, so pred dnevi dobili kulturni hram. Galerijo je odprl slikar Franci Markovec, na ogled v domači hiši pa postavil stalno slikarsko razstavo Slikarsko ustvarjanje skozi čas mojega življenja. Pri tem so mu pomagali svojci, še posebno sin Klemen, ki mu je odstopil prostor, pri postavitvi pa je sodeloval mlajši sin Aleš. Na ogled so postavili 42 del, tako novejših kot starejših. Na odprtju Skozi razstavo lahko spremljamo razpoloženje avtorja v različnih časovnih obdobjih, slovi predvsem po premišljeni izbiri barv. Kot...