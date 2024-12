V Deželi tisočerih lučk

V predbožičnem času mnogi radi pokažejo ustvarjalno žilico, nekateri pa svoj dom ponudijo na ogled tudi mimoidočim. In takšen običaj gojijo v družini Jurič iz Žihlave v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici.

Za posebno božično in novoletno slovesno vzdušje poskrbijo vsi člani družine, stvaritve pa z veseljem delijo z obiskovalci od blizu in daleč.

Vse več luči

Začetki okraševanja domačije segajo več desetletij v preteklost; pred 35 leti je zaljšanje domačije z lučkami začela mama, takratna okrasitev je bila seveda veliko skromnejša. Število luči se je iz leta v leto povečevalo, letos jih je denimo že več kot 10.000.

Odprto je ob petkih, sobotah in nedeljah med 17. in 22. uro.

Potem ko so se ob njihovem domu ustavljali številni mimoidoči in občudovali različne barvne kombinacije in svetlobno utripanje, so se Juričevi odločili prav vse povabiti bliže. Prvič so odprli vrata ograje leta 2019, radovednežev in ljubiteljev božično-novoletnih praznikov pa je vsako leto več.

Navdušijo tudi jasli.

Zasijala na prvo adventno nedeljo

Dežela tisočerih lučk, kot so svojo postavitev poimenovali Juričevi, je znova zasijala na prvo adventno nedeljo. Mama Marija, oče Milan ter hčerki Sonja in Ines z družinami so v okrasitev vključili tudi številne predmete, pravljična bitja, živali in različne skulpture, ki pričarajo zares čarobno vzdušje.

Božičkove sani so že pripravljene. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Obiskovalce tudi razvajajo, saj se lahko ti okrepčajo in ogrejejo s toplim čajem ter kuhanim vinom in okušajo domače dobrote. Ogled Dežele tisočerih lučk je brezplačen, odprta pa je ob petkih, sobotah in nedeljah med 17. in 22. uro, med 22. decembrom in 6. januarjem 2025 pa bo vabila vsak dan.

Poskrbeli so za vsako podrobnost.

»Ne zamudite, ne bo vam žal, vstopnine ni, pa še presenečanje vas čaka!« vabijo Juričevi.