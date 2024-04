V Cerkvi omamno dišalo po kruhu (FOTO)

V nedeljo popoldne, ko je termometer kljub aprilu kazal neverjetnih 30 stopinj Celzija, je v Beli Cerkvi omamno dišalo po kruhu, ki so ga pridne gospodinje in tudi gospodinjci že dan prej prinesli v ocenjevanje iz različnih koncev naše države. Zagnane članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev so namreč pripravile že 16. društveno in 14. državno ocenjevanje kruha iz moke različnih vrst žit.

Kar 135 hlebcev je tako prišlo v Belo Cerkev, tako da so imele tri tričlanske komisije res veliko dela, saj so vsi ocenjevalci poskusili vzorec. Nad kakovostjo izdelkov so bili več kot pozitivno presenečeni, tudi zato kar 96 zlatih priznanj, dva kruha pa sta kraljevala, saj sta dobila vseh možnih 80 točk.

Marta Glavič iz Društva podeželskih žena Ivanjščice Ivančna Gorica je spekla mešani rženi kruh, Marija Grandovec iz Društva podeželskih žena Dobrepolje – Struge pa poprtnik, slednja se žal podelitve ni udeležila, tako da nam recepta za popoln praznični kruh ni izdala.

... in drugi del zlatih priznanj

Je pa recept za rženi kruh povedala Marta Glavič, ki je res izkušena v peki, saj običajno testo zamesi iz kar 14 kilogramov moke. Tudi tokrat je bilo tako. »Recept je preprost. 49 odstotkov je moke tipa 850, 51 odstotkov pa ržene. Uporabljam Katičevo moko, ki jo kupim v trgovini. Vedno pečem v krušni peči. Intenzivno sem ga pekla osem let. Vsako soboto sem vstala ob pol dveh zjutraj in naredila tri peke po 14 hlebcev, saj je ta kruh sin prodajal na tržnici v Ivančni Gorici. Ko je leta 2001 umrl mož, sem peko počasi opustila. No, zdaj ga spet pečem kot nekdaj,« je razlagala Glavičeva in dodala, da vedno mesi na roke v metrgi, torej koritu za gnetenje.

Tudi tokrat je spekla 11 hlebcev, vse delo pa je končano v treh urah.

Rdeča nit nastopov je bil kruh.

»Testo vedno premesim dvakrat, drugič vzhaja v peharjih. Vedno se orientiram po krušni peči, zakurim jo namreč, ko začnem mesiti, in prav nič ne kompliciram. Ko gori, jaz mesim in potem peč nalagam. Točno vem, kdaj in koliko moram še dodati, kurim pa z leskovimi butarami,« je še dodala zgovorna kmetica.

Šolarji OŠ Šmarjeta so peli in plesali.

Velika dvorana Hiše žive dediščine je bila premajhna za vse, ki so želeli biti zraven.

Komisija je bila torej nad kakovostjo res presenečena. »Kljub temu se še pojavljajo manjše napake. Pri nekaterih je bilo čutiti priokus po prašku, kar pomeni, da gospodinje kruh, ko je pečen, še vedno zavijejo v prte, nekateri so preslani, nekateri premalo slani. Pri prazničnem kruhu smo pogrešali vonj po prazničnosti, lahko bi bilo torej čutiti več naravnih arom, ki bi spodbudile željo po prazničnosti. Pojavile so se tudi določene napake pri sestavinah, nekatere so bile žarke, nekateri niso bili primerno vzhajani ali je bilo testo zameseno s premalo tekočine,« je nekaj ugotovitev ocenjevalnih komisij strnil predsednik komisije Drago Košak.

Pletar Jože Pakar iz Jelš pri Otočcu plete že več kot trideset let.

Največ vzorcev je bilo v kategoriji kruhov z različnimi dodatki, med katerimi so bili tudi čemaž, divji šparglji, por, drobnjak, čebula, slanina, grozdne peške, orehi, sirotka, različna semena.

»Članice in člani Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev so aktivni že vrsto let, sodelujejo na mnogo prireditvah in vedno znova presenečajo s svojo pridnostjo, prizadevnostjo ter voljo za sodelovanje. Seveda je pri takih skupinah zelo pomembno, kdo jih vodi. Zadnjih nekaj let zelo kakovostno, zagnano in predano vlogo predsednice društva opravlja Beti Verščaj,« je dejala voditeljica prireditve Majda Kušer Ambrožič.

Verščajeva je dejala, da je kruh dobrina, brez katere ne mine dan, zato si v društvu prizadevajo, da bi ohranili njegov pomen, ki ga je za slovenski narod vedno imel, in si želijo, da bi to tradicijo nadaljevali tudi naši vnuki. Da se za prihodnost peke kruha ni bati, dokazujejo že vrtčevski otroci, ki se preizkušajo v peki in vsako leto prinesejo kakšen hlebec na ocenjevanje.

Naziv šampion ocenjevanja sta dosegla kar dva vinogradnika z isto oceno.

Čebelar Stane Gorenc

Prvi dve mesti sta torej osvojili Glavičeva in Grandovčeva, sledijo pa Kristina Kopina s kruhom s porom, Anica Šmalc s kruhom s semeni, Janez Turk s prazničnim kruhom, Gašper Bučar s čebulnim kruhom, Val Teropšič in Brina Vidic s pšeničnim kruhom s semeni, Jasmina Lamovšek z ajdovim kruhom z orehi, Janja Klemenčič s prazničnim kruhom, Marija Lamovšek s pšeničnim belim kruhom, Antonija Povše s koruznim kruhom, Jakob Kopina s čebulnim kruhom s slanino, Janja Kopina je spekla kruh z drobnjakom, Lojzka Sinur z bučnimi semeni in bučnim oljem, Zdenka Škrabec z zelišči, Luka Gazvoda čebulni kruh …

Članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev so v kuhinji Hiše žive dediščine pekle znamenito vinjevrško pogačo.

So pa posebna priznanja dobili tisti, ki so trikrat zapored za isto vrsto kruha dobili zlato priznanje, teh je bilo devet, in sicer Alenka Avsec za ajdov kruh z ajdovimi otrobi, Anica Brulc za praznični kruh, Lidija Zupančič za krompirjev kruh, Kristina Vidic za pirin kruh s semeni, Marko Kirar za čebulni kruh, Silva Marzel za praznični kruh, Anica Kopina za kruh z divjimi šparglji, Janja Kopina za kruh z drobnjakom ter skupina Čebelice iz Vrtca Sonček Šmarjeta z vzgojiteljicama Nado in Adrijano za korenčkov kruh.

Pojavile so se tudi določene napake pri sestavinah, nekatere so bile žarke, nekateri niso bili primerno vzhajani.

Ocenjena tudi vina

Ker je nedeljska prireditev v bistvu združevala tri prireditve v eni, poimenovano Sožitje kruha in vina, sta predsednik Društva vinogradnikov Vinji Vrh – Bela Cerkev Jože Košak in župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar čestitala tudi vinogradnikom, ki so lani pridelali najboljša vina v društvu. Naziv šampion ocenjevanja sta dosegla kar dva z isto oceno 18,17, in sicer Mojca Zalokar s Kmetije Karlovček z Vrha pri Šentjerneju za modro frankinjo letnik 2021 in Gregor Zorko iz Bele Cerkve za rumeni muškat letnik 2022. Najboljši cviček je pridelal Stane Košljar s Sel, najboljše dolenjsko rdeče je pridelal Andrej Košak, dolenjsko belo Klemen Kirn, laški rizling Gregor Škedelj, rose družina Peterlin iz Bele Cerkve, žametno črnino Boštjan Peterlin z Vinjega Vrha.

Razstava kruha v Beli Cerkvi je bila znova prava paša za oči, nos in tudi usta.

Velika dvorana v Hiši žive dediščine je bila premajhna za vse, ki so si želeli ogledati prisrčno prireditev, ki so jo sooblikovali Mešani pevski zbor Šmarješke Toplice, učenci OŠ Šmarjeta, mladi harmonikarji Klemna Hribarja, pevska skupine Babice in dedki in še kdo, je pa bilo pestro tudi v okolici. Igrala je godba na pihala Šmarješke Toplice, obiskovalci so si lahko ogledali izdelovanje znamenite vinjevrške pogače, na stojnicah so se predstavili domači vinogradniki, salamarji, čebelar Stane Gorenc, pletar Jože Pakar iz Jelš pri Otočcu, članice društva so razstavile svoje glinene izdelke, Ivanka Zagorc svoje knjige …

Marta Glavič z mešanim rženim kruhom, ki je dobil vseh 80 točk.