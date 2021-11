V Cerkljah so peli in plesali (FOTO)

Zadnjo soboto v oktobru so bile Cerklje na Gorenjskem v znamenju plesa. Kulturno društvo Folklora Cerklje je v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika pripravilo 13. večer folklore in proslavilo 15-letnico uspešnega delovanja, ki so jo sicer zaznamovali lani. Navzoče je pozdravila predsednica Kulturnega društva (KD) Folklora Cerklje Irena Naglič, spodbudne besede za prihodnje delovanje pa mu je izrekel cerkljanski župan Franc Čebulj. Med gosti so bili tudi priznani etnolog dr. Bojan Knific, dolgoletni strokovni vodja cerkljanske folklore Brane Šmid ter predstavnika JSKD Kranj Slavica Okorn in Ilija Dimitrievski.

Cerkljanski gavnarji uporabljajo stare instrumente.

Folklorna skupina Cerklje veliko nastopa na različnih prireditvah v občini in po Sloveniji ter na domačih in tujih folklornih festivalih. Gostovali so že v Litvi, Italiji, Avstriji, Bosni, na Hrvaškem, v Makedoniji in letos na Češkem ob predstavitvi Slovenije v Pragi. Prvi mentorici skupine sta biliinvrsto let jo je vodil Brane Šmid, zaradi bolezni pa ga je januarja 2020 nasledil

Brane Šmid je prejel listino častnega člana.

V soboto je skupina pevcev ljudskih pesmi Klasje zapela v pozdrav pesem Nocoj je pa en lep večer ter Sem se oženil, se kesam. Folklorna skupina DU Naklo, ki je bila ustanovljena leta 1996, se je predstavila s spletom plesov Bahavi godec, člani Folklorne skupine Ajda Besnica pa s spletom plesov Spet smo tu in plesom Rokovnjač in njegova Rozi. Navdušili so tudi Sorški orgličarji s skladbama Cvetje v jeseni in Moje orglice. Vse njihove skladbe so prirejene za izvajanje na ustno harmoniko, letos pa so nastopili tudi v Pragi na predstavitve Slovenije. Skupina osmih pevk Dečve KD Sava Kranj, ki prepevajo že 23 let, so tokrat navdušile s štajerskima ljudskima Snočkaj mi je lunca in Lani se možila sem, belokranjsko ljudsko Pijmo bratci vince ter rezijsko ljudsko Lipa ma Marica. Cerkljanski gavnarji so zaigrali Petelinov marš, Rom, pom pom in Valček z Bohina, Rokovnjači FS Naklo pa skladbi Trentovski kosci in Venček ljudskih. Cerkljanska folklorna skupina se je predstavila z dvema spletoma gorenjskih plesov, in sicer Birtovska in U Cerklah je pa toko.

Slovesnost so zaključili s podelitvijo Maroltovih značk za 5, 10 in 15 ter več kot 30 let aktivnega udejstvovanja na področju ljubiteljske folklorne dejavnosti. Branetu Šmidu so podelili dosmrtno listino častnega člana KD Folklora Cerklje.