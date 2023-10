V bran miru in Palestini

Protestom proti nasilju na Bližnjem vzhodu po svetovnih prestolnicah se je pridružila tudi Ljubljana, kjer je Gibanje za pravice Palestincev včeraj popoldne na Trgu republike organiziralo Shod za Palestino: konec nasilja – konec apartheida. Shod, ki se ga je po grobih ocenah udeležilo več tisoč ljudi, je minil brez incidentov, seveda pa so bile prisotne tudi okrepljene policijske enote. Organizatorji so že pred shodom na facebooku pozivali udeležence, da se vzdržijo verbalnega in fizičnega nasilja, ne smetijo in ne uničujejo. Vsem žrtvam nasilja so se najprej poklonili z minuto molka. Protest...