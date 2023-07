V Borovnici so imeli praznik borovnic: prišla tudi gospa, ki ga obiskuje že 25 let

Prvi korak na sejemsko dogajanje so zaznamovali simpatični osnovnošolci, člani gasilske mladine, ki so kot kaki profesionalni prodajalci ponujali srečke za srečelov z mikavnimi nagradami – borovniški gasilci tudi na tak način zbirajo sredstva za nov gasilski avtomobil. Le kdo ne bi z veseljem sodeloval v igri s tako plemenitim ciljem? Opremljeni s štirimi srečkami, ki so nam pozneje na stojnici prinesle čudovite nagrade, med njimi tudi zabojček borovnic, smo se iz smeri OŠ dr. Ivana Korošca odpravili proti središču sejemske prireditve, ki je potekala na ploščadi nekaj metrov proč.

Čeprav smo se na Praznik borovnic v Borovnici pri Ljubljani odpravili le kake pol ure po odprtju, smo se že takrat lahko prepričali, da bo dogajanje še kako živahno. Poleg dveh odrov z glasbo za različne okuse, domačo in rockovsko, so obiskovalce na prizorišču pričakale številne zanimivosti. Še posebno zadovoljni so bili starši, ki so svoje otroke lahko zaposlili z ogledovanjem gasilnega in vojaškega vozila, najmlajšim pa se je obetala tudi zabava na vrtiljaku ali napihljivem toboganu – če so bili le njihovi starši pripravljeni seči v žep za vstopnico. Okoli desete ure je priletel še vojaški učni helikopter, ob katerega pristajališču so nadobudni bodoči piloti lahko izvedeli vse o njegovem pilotiranju.

Marljive prostovoljke so pekle tudi v noči pred praznikom. FOTO: Dejan Javornik

Kraljice borovnice

Kraljice dogajanja pa so bile seveda borovnice, drobni modri sadeži, ki imajo, kot smo izvedeli, številne čudovite lastnosti. Tako naj bi denimo izboljševale spomin in zbranost, uravnavale krvni sladkor, preprečevale gube in celo blažile znake demence. Na letaku, ki smo ga prejeli na stojnici kmetije Pirčeva brunica, kjer se z gojenjem borovnic ukvarjajo že trideset let, smo lahko prebrali še, da delujejo protivnetno in zavirajo nastanek rakavih celic. Da bi ohranili čim več njihovih koristnih lastnosti, pri Pirčevih poskrbijo, da je čas od obiranja do potrošnika čim krajši, v bližnji prihodnosti nameravajo ponudbo oplemenititi še s prehodom na ekološko pridelavo. K njim lahko svojo merico borovnic pridete nabrat tudi kar sami.

Da so borovnice odlične ne le same, ampak tudi kot sestavina sladic, so predstavile članice Društva podeželskih žena Ajda.

»Borovnice so odlične za prebavo, sploh za otroke,« nam je razložila še ena legendarna ponudnica borovnic, Marija Suhadolnik s kmetije pri Ljubljanščevih, in zaupala, da na borovniški Praznik borovnic prihaja že 25 let, kar je toliko, pravi, kolikor traja praznovanje. »Nasade imamo na Ljubljanskem barju. Med Bistro in Borovnico, od 2 do 3 km od glavne ceste. Naši nasadi so največji na barju, veliki od 15 do 20 hektarjev,« nam je pojasnila. Sezona borovnic traja nekje od 20. junija do 15. avgusta, celo do septembra.

Najpogumnejši otroci so sedli za krmilo gasilskega ali vojaškega avtomobila. FOTO: Dejan Javornik

Dozorijo glede na sorto, lahko so zgodnje, srednje ali pozne. »Tudi okusi so zelo različni. Imamo na primer drobne, zelo sladke, ki so primerne predvsem za pecivo,« razlaga Suhadolnikova. Na kmetiji imajo posajenih 14 različnih sort, med njimi tudi najbolj priljubljene duke, bluecrop in eliot.

Letošnje sezone ne pohvali preveč

Letošnje sezone gospa Marija ne pohvali preveč, saj je, pravi, povprečna. Lani pa je bilo robe veliko, a ni bilo ljudi! Leta korone so namreč Ljubljančane množično spodbudila k dolgim in pogostim dopustom, kar za kmetijo, ki prodaja večinoma v prestolnici, ni bila dobra novica. A pritožuje se ne, saj so njihove borovnice dovolj znane in priljubljene, da kmetija niti nima stojnice na tržnici, ampak prodaja po dogovoru, tako da pripelje borovnice več strankam hkrati. Zato pa radi pridejo na sejme, kot je borovniški. »Na ta praznik se vsi pripravljamo in se zanj trudimo. Vsi smo zadovoljni, da ta praznik je. Tako si tudi širiš trg, saj te opazijo ljudje, ki te sicer morda ne bi. Upamo, da bo tako še leta in leta,« sklene gospa Suhadolnik. Borovnice smo na sejmu lahko kupili po ceni 10 evrov na kilogram.

25. praznik borovnic so slavili v Borovnici pri Ljubljani.

Da so odlične ne le same, ampak tudi kot sestavina sladic, so na svoji stojnici odlično predstavile članice Društva podeželskih žena Ajda. Okoli 40 jih je zavihalo rokave in v četrtek in petek napeklo drobno pecivo in borovničev zavitek za prodajo na stojnici. »Nekatere so pekle še danes ponoči,« je prostovoljke pohvalila predsednica društva Tina Mazi, katera od članic je prispevala recepte in kakšni ti so, pa ni želela razkriti. »Saj veste, pravi kuharski mojster nikoli ne izda svojih skrivnosti,« se je navihano namuznila.

Marija Suhadolnik s kmetije pri Ljubljanščevih v Borovnico prihaja že 25 let. FOTO: Dejan Javornik

Na dogodku so na svoj račun prišli tudi tisti, ki jim v vročih dneh bolj kot borovnice zadiši kaka kapljica opojne tekočine. Langaše, burgerje in druge dobrote, ki so jih ponujali na sejmu, so lahko poplakovali s posebnim češkim pivom kamenicka, ki se sicer dobi v podpeški kmetijsko-tehnični trgovini Prigo, ali pa so si privezali dušo s šilcem zdravilnega brinjevca, ki ga kuha mnogim znani Denis Iskra iz Ilirske Bistrice.

Za zabavo in dobro delo je poskrbel gasilski srečelov, denar od srečk bo šel za gasilski avto. FOTO: Dejan Javornik

Ob teh sladicah se cedijo sline. FOTO: Dejan Javornik