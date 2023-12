Andražu Žaboti se je življenje povsem obrnilo na glavo po nesreči 12. septembra 2016, ko se je z mopedom zaletel v kovinski stebriček, padel in si pri tem zlomil levo golen. V celjsko bolnišnico so ga sprejeli zaradi dokaj običajnega zloma, a po dobrih 20 dneh se je domov vrnil – brez leve noge. Doma je trpel neznosne bolečine V bolnišnici so najprej ugotovili, da gre za zlom leve golenice. Oskrbeli so ga in odpustili. A doma je trpel neznosne bolečine, zato se je po nekaj urah vrnil v bolnišnico, kjer so ga pregledali znova in zaznali tako imenovani utesnitveni sindrom. Temu so prilagodili ...