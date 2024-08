V anonimki namočil direktorico zdravstvenega doma

Uradna preiskava pristojnih služb bo potrdila ali ovrgla, ali držijo očitki na račun dolgoletne direktorice lendavskega zdravstvenega doma (ZD) Olge Požgai Horvat, dr. med. spec. Očitki so nanizani v anonimnem pismu, ki ga hranimo v uredništvu.

»Obračamo se na vas, ker to, kar se dogaja v ZD Lendava, ni vzdržno. Direktorica je Olga Požgai Horvat, vodja reševalne postaje je njen nečak Jože Horvat, dipl. zdravstvenik, ampak v ZD tega nihče ne potrdi, zunaj pa se hvali, da je to on. Njegova partnerka Natalija Sekereš, zdravnica, imata dva otroka, živita v Dobrovniku, pa je vodja urgentne medicine. Preverite, zakaj se je kupilo urgentno reševalno vozilo v vrednosti 3,000.000 evrov (očitno gre za tiskarsko napako, najbrž je mislil 300.000, op. p.), najdražje v Sloveniji. Vozilo že od nakupa, eno leto, stoji. Zakaj je šel razpis za to vozilo ciljno na enega izvajalca? Preverite plačo direktorice Olge Požgai Horvat, njenega nečaka Jožeta Horvata (4000 € neto) in njegove partnerke Natalije Sekereš (14.000 bruto), preverite, koliko nadur si pišeta, ki niso oddelane. Pravilnik o službi NMP (sestava ekip), zakaj se Jože Horvat piše na delovišče zdravstvenega reševalca in diplomiranega zdravstvenika? Potem bi lahko bili trije zdravniki v reševalnem vozilu (en voznik, dva pri pacientu), saj je deset reševalcev, ki izpolnjujejo pogoje za to delovišče. Nekatere se degradira po njegovem navodilu,« je zapisal očitno zelo dober poznavalec razmer v ZD Lendava, ki se še sprašuje: »Če to ni konflikt interesov, zloraba položaja, družinska naveza – nepotizem?«

Direktorica ZD Lendava Olga Požgai Horvat, dr. med. spec., je prepričana, da je pisec zaposlen pri njih. FOTO: Oste Bakal

Poleg medijev je anonimnež za posredovanje zaprosil tudi uradne institucije v državi: računsko sodišče, Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), zdravstveni inšpektorat.

Za komentar hudih očitkov smo prosili direktorico ZD Lendava, kjer je zaposlenih 132 večinoma medicinskih delavcev, ki zagotavljajo zdravstveno oskrbo 21.986 prebivalcem Upravne enote Lendava oziroma občin Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana.

217.407,24 EVRA so plačali za rešilca.

Olga Požgai Horvat, dr. med. spec., je bila sprva slišati šokirana, po prespani noči pa nam je odgovorila: »Prihajajoče nove volitve za direktorico, ki bodo spomladi 2025, po vsej verjetnosti anonimnega pisca dodatno vzpodbujajo k pisanju anonimk.«

Dodala je: »Pisec anonimnega pisma, ki je zagotovo zaposlen v našem ZD, se enostavno ne more sprijazniti z dejstvom, da je vodenje nujne medicinske pomoči (NMP) prevzela mlada zdravnica, ki svoje delo opravlja maksimalno strokovno in je tudi organizacijo dela dosledno prilagodila zahtevam Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, tudi glede kadrovskih zahtev sestave ekipe za izvajanje omenjene dejavnosti. Verjetno je v dobro vseh pacientov, da je ekipa NMP sestavljena s čim bolj kompetentnimi zdravstvenimi delavci, kar zagotovo diplomirani zdravstveniki so.«

Po prepričanju Požgai Horvatove pisec anonimnega pisma »ne more uveljaviti svojih parcialnih interesov v ZD Lendava in si zato želi neizmerno škodovati tako direktorici kot navedeni zdravnici – vodji NMP ter njenemu partnerju. In v ta namen pošilja anonimke že več kot eno leto na različne naslove. Anonimko v zvezi z razporejanjem delavcev in 'družinsko navezo' je poslal Komisiji za preprečevanje korupcije, ministrstvu za zdravje, ministrstvu za javno upravo, Občini Lendava in številnim inšpekcijskim službam. V zadevo vključuje tudi diplomiranega zdravstvenika, ki je nečak direktoričinega moža. Na anonimke smo vsem institucijam obširno odgovorili in tudi argumentirano ovrgli vse očitke (o sorodstveni navezavi itd.), opravljeni inšpekcijski nadzori pa glede razporejanja delavcev v ekipe NMP in opravljenih nadur niso ugotovili nobenih nepravilnosti. Partner vodje NMP ni vodja 'reševalne postaje', nima nobenih pooblastil za vodenje niti za kaj takega ne prejema nobenega dodatka. Je zgolj diplomirani zdravstvenik z vsemi kompetencami v ekipi NMP, kar je anonimnemu piscu dobro poznano, in ne verjamemo, da bi se hvalil, da je on vodja reševalne postaje.«

Zaupala nam je tudi, da so pregledali plače za oba izpostavljena (vodjo NMP in njenega partnerja) za obdobje januar–junij 2024 in ugotovili: »Nihče ne prejema plače v višini, kot si je izmislil anonimni pisec. Plače so obračunane v skladu z zakonodajo in pogodbami o zaposlitvi.«

O navedbi, da je ZD Lendava kupil najdražje urgentno reševalno vozilo v vrednosti 300.000 evrov, Požgai Horvatova trdi, da je popolna izmišljotina anonimnega pisca. »Za nabavo reševalnega vozila je bilo objavljeno javno naročilo na portalu javnih naročil RS. Objavljeno razpisno dokumentacijo je pripravila strokovna komisija, pripravila jo je v skladu s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči, ki vključuje tudi pravilnik o opremi vozil. Te zahteve so splošna pravila, osnovni pogoji in standardi, ki so enaki tudi za preostale zdravstvene domove. Na objavljeno razpisno dokumentacijo noben od ponudnikov ni podal nobene pripombe niti ni bila vložena zahteva za revizijo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. Torej bi lahko ponudbo oddal vsak dobavitelj. ZD Lendava je žal prejel samo eno ponudbo in s ponudnikom sklenil pogodbo o dobavi vozila za 217.407,24 evra. Odločitev o izbiri z navedbo nabavne cene je bila javno objavljena na portalu javnih naročil in je dostopna vsej zainteresirani javnosti ... Menimo, da nabavna cena v ničemer ne odstopa od nabavnih vrednosti reševalnih vozil,« je med drugim poudarila direktorica ZD Lendava Olga Požgai Horvat. Prepričana je, da bodo tudi uradne institucije zavrgle vse navedbe anonimnega pisca.