Ustrahovanje predsednika? Tako sta se spopadla Rudi Medved in Anton Olaj

»Zaradi lažnega pričanja pred preiskovalno komisijo državnega zbora tožilstvu naznanjamo nekdanja šefa policije Andreja Juriča in Antona Travnerja. Zaradi oviranja dela komisije je nared tudi ovadba Antona Olaja. Vsi trije direktorji zvesti vojščaki vladajoče politike.« To so besede, ki jih je nedavno na twitterju objavil predsednik preiskovalne komisije, ki preiskuje sume političnega vmešavanja v delo policije, Rudi Medved (LMŠ).

Na to se je prek istega družabnega omrežja kaj hitro odzval Anton Olaj, generalni direktor policije: »Odločno zanikam zlonamerne očitke g. Rudija. Če bo napovedana ovadba res vložena na tožilstvo, bom zaradi očitne odsotnosti elementov naznanjenega KD zoper podpisnika ovadbe podal kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja Krive ovadbe po 1. in 5. odst. 283. člena KZ-1.«

Rudi Medved, predsednik preiskovalne komisije. FOTO: Roman Šipić, Delo

»Grožnje preiskovalni komisiji so kaznivo dejanje. Zaradi ustrahovanja se je moč znajti v kazenskem postopku. Sicer pa je ovadbe najprej treba znati pisati. Dr. Olaju ovadbe proti zaposlenim v policiji padajo kot zrele hruške. Piše jih pa rad,« mu je vrnil Medved. Komentiral je tudi pisni opomin Andreju Juriču: »A tako trdo ga je prijel? Ga je pa zato trše prijela preiskovalna komisija in ga ovadila zaradi laganja in oviranja dela komisije.«

Juriču je bila zaradi neodgovarjanja pred preiskovalno komisijo na vprašanje na temo oblikovanja delovne skupine za migracije, in to brez zakonskih razlogov, izrečena tudi finančna kazen.