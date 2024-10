Urške, vabljene na Uršljo goro!

Pred šestimi leti se je alpinist, gorski vodnik in podpredsednik PD Velenje Marjan Drev Karlovčec - Kara skupaj s podporniki domislil, da bi po zgledu odprav 100 žensk na Triglav spodbudili pohodnice tudi k vzponu na Uršljo goro (1699 m). Točneje, 100 Uršk.

V minulih letih se je ob godu sv. Uršule na vrh povzpelo že več kot 350 Uršk, cilj, 100 udeleženk, pa so skoraj dosegli lani, ko jih je prišlo 95. Morda bodo mejnik dosegle letos, to nedeljo, 20. oktobra, ob 11. uri, mogoče se jim pridruži še kakšen Urh in tako pripomore k okrogli številki.

Upajo, da letos pridejo do magične stotice.

K udeležbi tako vabijo oskrbnik planinskega doma, pobudniki iz Naravovarstvene zveze Smrekovec in PD Velenje v sodelovanju s PD Prevalje.

Povezali so se s planinskimi društvi, ki obkrožajo skrajni severovzhodni del Karavank, torej PD Mežica, Prevalje, Črna na Koroškem, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Mislinja, Velenje, Vinska Gora, Škale-Hrastovec, Šoštanj, Šmartno ob Paki Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče, a seveda vabijo Urške iz vse Slovenije. Uršulska ali Uršlja gora, Uršina gora, Pleša ali Plešivec: planjava med planinskim domom na Plešivcu in romarsko cerkvijo sv. Uršule iz 16. stoletja bi tako utegnila biti skoraj premajhna za vse Urške, ki bi v lepem vremenu zares prijetno praznovale in zaokrožile sezono planinarjenja še pred snegom.

Vse informacije so dostopne pri oskrbniku planinskega doma PD Mežica na gori Nejcu Juvanu (064/132-385), pri vseh omenjenih planinskih društvih in Planinski zvezi Slovenije. Izvedeli pa smo, da ob pomanjkanju duhovnikov tega dne v cerkvi na Uršlji gori ne bo maše, bo pa naslednji dan, v ponedeljek, ob 11. uri.