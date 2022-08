Urška Klakočar Zupančič bi migrante peljala na morje, oglasil se je tudi Janez Janša

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je včeraj obiskala nastanitveni center Logatec, v katerem so begunci iz Ukrajine in drugod. Zavzela se je za čim večjo vključenost otrok v šole pa tudi za ureditev brezplačnega javnega prevoza za prosilce za azil. To pravico imajo namreč Ukrajinci, ki so pod mednarodno zaščito, kar je po njenem mnenju diskriminatorno.

»Tu vidim diskriminacijo«

Izpostavila je dejstvo, da imajo ukrajinski begunci, ki jim je priznana začasna mednarodna zaščita, pravico do brezplačnega javnega prevoza, prosilci za azil pa ne. »Nekateri lahko gredo na avtobus, se morda lahko zapeljejo celo do Obale, imajo nekaj morskega veselja v tem poletju, drugi pa tega ne morejo,« je opisala. »Tu vidim diskriminacijo, na katero moramo biti pozorni, in prijazno pozivam kolege, da se tega lotimo,« je dejala.

Po objavi članka o pozivu predsednice državnega zbora se je oglasil tudi prvak SDS Janez Janša. »2000 € stroškov na mesec zanje za @Gibanje_Svoboda ni dovolj? Plačajte sami iz bogatih nagrad, nakazanih za vas v državnih podjetjih,« je zapisal na twitterju.

Svoje je dodal še Janšev strankarski kolega Branko Grims: »Na tisoče slovenskih otrok ne more na morje, ker staršem vlada pobere preveč davkov. Ilegalni migrant stane davkoplačevalce 2000 evrov vsak mesec, sedaj bi jih levičarji – namesto slovenskih otrok – za vaš denar poslali še na morje. Nesprejemljivo, sramota!«

Več vključevanja v šole

Urška Klakočar Zupančič je ob obisku v Logatcu dejala tudi, da bi si želela, da bi se na ravni celotne države več otrok vključevalo v šole, »ker bi jih s tem tudi učili, da je na svetu tudi kaj lepega, ne samo vojna«. »Če jih prepustimo bolj kot ne same sebi, potem se ukvarjajo z vojno, s sovraštvom, in ne želimo si, da odrastejo v ljudi, ki bodo sovražili,« je navedla.