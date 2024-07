Uroš Svete po izpadu informacijskih sistemov pomiril javnost

»Kot posledico širšega globalnega izpada informacijskih sistemov tudi na našem letališču zaznavamo težave z informacijskimi sistemi prevoznikov za prijavo na polet, zato trenutno nastajajo manjše zamude v odhodih letal.« Tako so včeraj dopoldne na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana potnike obveščali o težavah, ki so jih zakuhali v ameriškem podjetju za kibernetsko varnost. In zaradi katerih je moralo denimo v ZDA svoja letala prizemljiti več letalskih družb, v Veliki Britaniji pa so imeli pacienti otežen dostop do zdravstvenih storitev. »Da bi čim bolj omejili vpliv na promet, že prilagajamo naše procese, na primer ročno prijavljamo potnike na polete,« so med drugim dodali na ljubljanskem letališču.

24.000 STRANK ima ameriško podjetje.

Po poročanju tujih medijev naj bi se tehnične težave pojavljale zaradi pomanjkljive posodobitve antivirusnega programa podjetja za kibernetsko varnost CrowdStrike. Naprave z operacijskim sistemom Windows so tako ob zagonu naletele na t. i. modri zaslon smrti, zaradi česar se jih ni dalo uporabljati. Med slovenskimi podjetji so med drugim imeli težave v novomeški Krki. »Sodelavci informacijske tehnologije intenzivno odpravljajo težave in stanje se stabilizira. Vpliva na poslovanje ne pričakujemo,« so včeraj dopoldne za STA pojasnili v Krki.

Vikend bo za IT-vzdrževalce kar pester..

»Imamo precej pester nabor prizadetih servisov,« je nekaj ur pozneje v izjavi za medije na posebni novinarski konferenci glede stanja v Sloveniji povedal direktor vladnega urada za informacijsko varnost Uroš Svete. Zaradi varnostnih razlogov ni podrobneje razkrival imen podjetij. Je pa pojasnil, da gre za različne sektorje, vse od finančnega, zdravstvenega pa do letalskega. Po naših podatkih naj bi imeli težave tudi v zavarovalništvu.

Prizadeti so bili tudi v novomeški Krki. FOTO: Aleš Černivec

Svete je napovedal, da bo potrebnega kar precej časa, da bodo težave odpravljene: »Vikend bo za IT-vzdrževalce kar pester.« In hkrati pomiril javnost, da tokrat ni šlo za kibernetski napad, temveč za napako v posodabljanju enega od sistemov za kibernetsko varnost. Po zadnjih podatkih BBC ima podjetje CrowdStrike 24.000 strank, vse pa so večje organizacije z velikim številom zaposlenih.