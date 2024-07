Urbanija ji je na nacionalki dal odpoved, zdaj jo mora TVS pozvati nazaj na delo

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je razsodilo, da je bila izredna odpoved urednici uredništva oddaj o kulturi na Televiziji Slovenija (TVS) Zemiri Alajbegović Pečovnik 22. junija lani nezakonita. TVS pa je naložilo, da v osmih dneh Alajbegović Pečovnik pozove nazaj na delo in ji izplača nadomestilo plače z zamudnimi obrestmi.

Najprej ustni opomin zaradi Svetlane Makarovič

Izredno odpoved je urednici pred koncem mandata kot v. d. direktorja TVS podal Uroš Urbanija. Najprej je od njega prejela ustni opomin, ker je v prenosu proslave ob kulturnem prazniku februarja lani prenašala tudi prihod umetnice Svetlane Makarovič na oder po uradnem zaključku prireditve, čeprav naj bi Urbanija pred tem to prepovedal.

Sporna službena pot

Maja lani pa sta se sporekla glede njenega odhoda na službeno pot, na festival v Cannesu. Alajbegović Pečovnik je namreč v skladu z dolgoletno prakso nastanitev v Cannesu rezervirala eno leto prej, Urbanija pa ji nato službene poti tik pred zdajci ni odobril. Alajbegović Pečovnik je nato stroške službene poti poravnala sama in pripravila več prispevkov o festivalu.

Sodišče v ničemer ni prepoznalo goljufije, ki jo tožnici očita Uroš Urbanija.

V drugi polovici junija pa je Alajbegović Pečovnik po 25 letih dela dobila izredno odpoved, ker naj bi Urbanija izgubil zaupanje vanjo.

Sodišče je po izvedbi vseh dokazov in zaslišanju prič ugotovilo, da izredna odpoved ni bila utemeljena, saj je Alajbegović Pečovnik svoje delo opravila vestno in tudi za toženo stranko s stroškovnega vidika racionalno.

»Ni res, kar je izpovedal Uroš Urbanija, da je tožnica šla v Cannes brez nekega načrta in da je bil to 'čisti turizem',« je v obrazložitvi sodbe zapisalo sodišče. Tožnica je imela namreč predhodno odobreno akreditacijo, njeno poročanje s festivala pa je bilo tudi predvideno v programsko-produkcijskem načrtu in odobreno s strani odgovornega urednika.

»Sodišče v ničemer ni prepoznalo goljufije, ki jo tožnici očita Uroš Urbanija,« je zapisalo, prav tako ni res, da je neupravičeno izostala iz dela.

Alajbegović Pečovnikova se želi vrniti

Izredna odpoved je bila tako nezakonita, tožnici pa torej delovno razmerje ni prenehalo in traja še naprej z vsemi pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja, ugotavlja sodišče, ki je Radioteleviziji Slovenija naložilo tudi povračilo stroškov sodnega postopka.

Alajbegović Pečovnikova je v odzivu za STA dejala, da se želi vrniti na delovno mesto. Od vsega začetka je tudi vedela, da je odpoved nezakonita. Spomnila je, da ni bila edina deležna mobinga, v času stavke je bil po njenih besedah skoraj celoten informativni program pod pritiskom.