Mojca Šetinc Pašek se sprašuje, ali ima Uroš Urbanija premajhnega

Predsednica preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, Mojca Šetinc Pašek se je odzvala tudi na trditev nekdanjega direktorja vladnega urada za komuniciranje Uroša Urbanije, češ da ni dobil vabila na sredino sejo preiskovalne komisije, na kateri bi moral nastopiti kot priča.

Mojca Šetinc Pašek. FOTO: Leon Vidic/delo

Poudarila je, da je postopek vabljenja prič pred parlamentarno preiskovalno komisijo standardiziran in poteka v skladu zakonom o kazenskem postopku, »tako kot se vabijo priče na tožilstvo, na sodišče ali pred preiskovalnega sodnika«.

Ali ima Urbanija premajhen poštni nabiralnik ali se spreneveda?

Spomnila je, da so Urbanijo štirikrat vabili na preiskovalno komisijo, v vseh štirih primerih so mu vabilo poslali na njegov stalni naslov, ki ga imajo zabeleženega v uradnih evidencah. Enkrat pa so mu vabilo poslali tudi na Televizijo Slovenija, kjer je bil zaposlen, je poudarila. Vprašuje se, ali ima Urbanija premajhen poštni nabiralnik ali pa se morda spreneveda.