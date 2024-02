Uporabniki T-2 odrezani od sveta, napako že odpravljajo

Uporabniki omrežja T-2 so okoli 12. ure ostali brez televizijskega programa in spleta. Kot so sporočili iz podjetja, je prišlo do splošne napake, v podjetju pa jo že skupajo odpraviti. Neodzivna je tudi njihova spletna stran. Kot so nam sporočili nekateri uporabniki, centra za pomoč uporabnikov ni mogoče priklicati.

»Uporabnike obveščamo,da je prišlo do splošne napake. Težavo intenzivno odpravljamo, potrudili se bomo, da bodo storitve delovale nemoteno v čim krajšem času.«

