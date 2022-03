Upor najbogatejšega človeka, ko so mu predlagali, naj blokira ruske medije

EU se je odločila za precej drastičen korak in zapovedala prepoved oddajanja ruskima državnima medijema RT in Sputnik v državah evropske povezave. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) je na svoji spletni strani zapisala (nelektorirano): »Nova Uredba operaterjem določa prepoved prenosa oziroma distribucije določenih ruskih televizijskih programov RT-Russia Today English, RT-Russia Today UK, RT-Russia Today Germany, RT-Russia Today France, RT-Russia Today Spanish in medijskih storitev medijske hiše Sputnik. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS v skladu s tem poziva operaterje, da Uredbo nemudoma izvršijo.«

V pojasnilu je navedeno, da »imajo našteti mediji ključno vlogo pri spodbujanju agresije zoper Ukrajino, Ruska federacija pa prek omenjenih medijev izvaja propagandne dejavnosti, usmerjene na civilno družbo v EU in sosednjih državah ter pomenijo grožnjo javnemu redu in varnosti Unije«. Ob tem so zapisali še: »Pravica do obveščenosti je temeljna človekova pravica in EU si bo še nadalje prizadevala za svobodo medijev in pluralizem mnenj.«

Na svetu pa obstaja vsaj en človek, ki je prepričan, da je to, kar počne EU, narobe. Je najbogatejši človek, ime pa mu je Elon Musk. Ko so ga prosili, da Ukrajini zagotovi satelitski internet prek Starlinka, je to storil brez pomisleka. Ko pa je beseda nanesla na to, da naj blokira ruske medije, je prek twitterja sporočil: »Starlinku so nekatere vlade, ne ukrajinska, predlagale, naj blokira novice iz Rusije. Tega ne bomo storili, dokler ne boste v nas merili s pištolo. Oprostite, da sem absolutni zagovornik svobode govora.«

Mimogrede, tudi Janez Janša se je nekaj dni nazaj pohvalil z opremo Starlinka. Prek facebooka je sporočil: »Prispel Starlink. Montiramo. Hvala za strateško inovacijo, #elonmusk«.