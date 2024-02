Na straneh Slovenskih novic smo prejšnji mesec objavili žalostno zgodbo o veteranu vojne za Slovenijo, ki se v svojem 81. letu bori s slabim zdravjem in zdravstvenim sistemom, ki mu ni pomagal. Poleg tega se je moral Benedikt Pančur izseliti iz najete koprske garsonjere in glede na nizke prejemke je bolnemu upokojencu preostal le njegov stari avto. Zajokal ob zadnjem stavku Po objavi članka novinarke Moni Černe so se zanj zavzeli veterani in Center za socialno delo Koper, ki so mu pomagali (in doplačali) do strehe nad glavo, ki jo je dobil v vrhniškem domu upokojencev. Članek Brez Novic bi m...