Uničili vežici znanega kiparja

Na mestnem pokopališču, ki je na zdajšnji lokaciji na površini štirih hektarjev od leta 1965 in ima več kot 2100 grobov, se je začela popolna obnova dveh Jarmovih vežic. Najbolj dotrajana je značilna betonska kupolasta streha, ki je hkrati zelo zahtevna za prenovo. Uredilo se bo vse njene poškodovane dele, povrnile se bodo replike kovinskih skulptur in lestencev. S prve vežice pod to streho so pred leti ponoči dolgoprstneži sneli štiri leta 1966 v liku žene upodobljene žalostne figure, na drugi pa prerezali električni kabel in odtujili štiri bakrene lestence. Likovna oprema visoke umetniške v...