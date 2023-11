Uničen dopust Slovenke v Fiesi: Še vedno sem v stresu

Incident, ki se je poleti zgodil v slovenskem kampu v Fiesi, ko je dopustnica v mobilni hišici, ki jo je najela, opazila kamero, dobiva nove razsežnosti. Po objavi članka o nedovoljenem snemanju na spletni strani N1 se je zdaj oglasila tudi oškodovanka in razkrila svojo plat zgodbe.

Povedala je, da je kamero, ko jo je opazila, prekrila s krpo, kmalu zatem pa se je pred hiško prikazal lastnik in se z njo zaradi prekrite kamere sprl. Ženska je z mladoletnim otrokom zapustila prizorišče in poklicala policiste. Ti so ugotovili, da je bila kamera nameščena tako, da je snemala zagrajeni del terase, v tem delu naj bi bila tudi kuhinja in dnevno-bivalni prostor s televizijo. Ker se je lastnik vedel nedostojno, so mu izdali plačilni nalog, postopkov zaradi nedovoljenega snemanja pa niso uvedli.

Uničen dopust

Ženska je zdaj za omenjeni portal povedala, da je doživela šok in da sta z otrokom imela uničen dopust. Pravi, da je še zdaj v stresu, tudi zato, ker lastnik od njene sestre terja odškodnino. Njena sestra je namreč o dogodku razpravljala v zasebni facebook skupini. Lastnik jima zdaj očita blatenje in povzročitev poslovne škode. Sama postopkov proti lastniku ni sprožila, saj pravi, da si želi mir in da se zadeva čim prej zaključi.

Lastnik sicer vztraja, da gre za lažne informacije, a zadeve noče komentirati. Pravi, da kamere niso nameščene v hiški in da so le pred vhodom. Da so nameščene kamere, pa opozarja z opozorilno tablo, čeprav po zakonu videonadzor turističnih namestitev ni dovoljen. Svoje namestitve podjetnik iz Zasavja sicer oglašuje prek strani na facebooku.