Umrl znani slovenski kulturnik in dolgoletni direktor

V 70. letu je po dolgotrajni bolezni umrl Janoš Kern, ki je bil skoraj 20 let gonilna sila Ustanove Imago Sloveniae, piše na spletni strani Slovenskega glasbenoinformacijskega centra Sigic. Kot so poudarili v Sigicu, je Kern, sicer po izobrazbi ekonomist in sociolog, svoje življenje posvetil kulturi in nevladnemu sektorju.

Leta 1955 rojeni Kern je karierno pot začel kot samostojni kulturni delavec, deloval pa je tudi na področju gospodarstva in bil član Združenja podjetnikov.

Pozneje je bil član državnega sveta in delovne skupine za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi na ministrstvu za kulturo in njen predsednik ter podpredsednik Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije KUDUS in podpredsednik Združenja slovenskih ustanov in fundacij, so našteli pri Sigicu.

Od leta 2004 je vodil Ustanovo Imago Sloveniae, kjer je zasnoval in organiziral več odmevnih mednarodnih projektov in ustanovo povezal s številnimi tujimi nevladnimi organizacijami in mednarodnimi kulturnimi mrežami in združenji. Plod mednarodnega sodelovanja je bil med drugim odmeven projekt Evropsko glasbeno poletje 2009, v okviru katerega se je v štirih državah – poleg Slovenije še na Češkem, Hrvaškem in v Italiji – zvrstilo 60 koncertov.

Za svoj prispevek kulturi je leta 2015 prejel nagrado glavnega mesta Ljubljana.