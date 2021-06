Umrl nekdanji župan in poslanec

Marjan Drofenik. FOTO: Aleš Černivec, Delo

V 73. letu starosti je umrl, nekdanji župan Podčetrtka in poslanec SLS v letih 2007 in 2008, poroča portal kozjansko.info. V poslanske klopi je sedel kot nadomestni poslanec po odstopuDrofenik se je izšolal za univerzitetnega diplomiranega inženirja strojništva in je najprej delal v Tamu in nato več let v Železarni Štore. S prvimi demokratičnimi volitvami 1990 pa je nastopil funkcijo poklicnega podpredsednika Izvršnega sveta občine Šmarje pri Jelšah. Od ustanovitve nove občine Podčetrtek je bil trikrat zaporedoma izvoljen za župana, v celoti v obdobjih 1994–1998 in 1998–2002, zadnji mandat pa je zaradi nepodpore v občinskem svetu predčasno zaključil februarja 2005 in se zaposlil v podjetju Štore Steel.Potem ko je bil leta 2007 poslanec Kangler izvoljen za župana Mestne občine Maribor, je odstopil kot poslanec, na njegovo mesto pa je sedel Drofenik z glasovi iz domačega okraja Šmarje pri Jelšah. Po zaključku mandata leta 2008 se je upokojil.