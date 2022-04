Umrl je zadnji tigrovec

V 102. letu starosti je v soboto umrl Alojz Kralj, zadnji še živeči pripadnik tajne protifasistične organizacije TIGR, ki se je od leta 1927 na področju rapalske Primorske na različne načine borila proti fašizmu. To so sporočili iz Društva za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske. Kralj se je rodil tik pred požigom Narodnega doma v Trstu, in sicer 16. maja 1920 v Morskem pri Kanalu. Že v zgodnji mladosti je čutil težko breme fašizma, zato se je leta 1938 pridružil tajni protifašistični organizaciji TIGR. »Tigrovska trojka, ki jo je vodil, je takoj začela zbiranje orožja in eksplozivnih sredstev, česar po prvi svetovni vojni na Primorskem ni primanjkovalo. Sabotaže so tigrovci izvajali tudi med gradnjo hidroelektrarn Doblar in Plave na Soči, kjer je Kralj nekaj časa delal. Leta 1940 je bil vpoklican v italijansko vojsko.«

Po dolgi bolezni in razpadu Italije se je Kralj po pridružil partizanski prekomorski brigadi in preko Splita prišel skozi boje do Ljubljane, 9. maja pa kot partizan vkorakal v osvobojeno Ljubljano. Po drugi svetovni vojni je v Kanalu opravljal številne družbenopolitične funkcije, tudi v Rdečem križu. Zapisal je svoje spomine in ohranil mnoga pričevanja o boju tigrovcev proti fašizmu.