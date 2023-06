Umirajočemu dali tablete proti zgagi in ga z vsemi znaki infarkta poslali domov

Smrt 44-letnega Đemila Bećirovića bi s pravilno zdravniško obravnavo najverjetneje lahko preprečili. Na domnevno malomarnost kaže zunajsodna poravnava med izolsko bolnišnico in vdovo Zlato Bećirović ter njunima mladoletnima otrokoma, ki jim moža in očeta ter takrat edinega hranitelja štiričlanske družine iz Pirana nihče ne more vrniti. Tišči me, kot bi imel 100 kilogramov na prsih. »Storjena je bila zdravniška napaka,« nam je pred dnevi povedala vdova. Po letih pravdanja so pred časom sklenili tajno poravnavo. Odvetnik Nevio Kofol, ki je primer Bećirovićevih prevzel od kolega Andreja Pitaka,...