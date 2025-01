Umetniška družina Luketič navdušila v Radencih z glasbo in umetnostjo

Umetniška družina Luketič iz Maribora navdušuje z glasbenimi nastopi, nedavno so se izkazali tudi v cerkvi sv. Cirila in Metoda v Radencih, kjer so z ljudskimi, duhovnimi in klasičnimi skladbami nastopili mama Nilda, sopranistka, dolgoletna članica opernega solo zbora SNG Maribor, sin Matej, profesor glasbe, ki je spremljal na klavirju, drugi sin Lin, tenor, in tretji sin Jernej, baritonist. Pridružili so se tudi vnukinje in vnuki, ki jih imata Nilda in mož Zdravko že devet.

Zdravko, radiološki inženir, politik in kulturnik, je predan slikarstvu, tokrat je postavil na ogled zbirko del v mešani tehniki, ki jo je poimenoval Prostorje svetega. Nilda je glasbeno pot začela z violino in klavirjem, ob delu in družini je nadaljevala tudi študij solopetja. Sinovi Matej, Lin in Jernej so se sprva glasbeno izobraževali kot instrumentalisti (Matej kot pianist, Lin violinist in violist, Jernej kot violončelist). Lin in Jernej sta nadaljevala študij solopetja, Matej pa se je posvetil orglam in končal študij glasbene pedagogike.