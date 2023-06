Ukrajinski vojak razburil del slovenske javnosti: je govoril resnico ali se je zmotil? (VIDEO)

Ukrajinski vojak je razburil Zmaga Jelinčiča in vse tiste, ki so si ogledali posnetek, ki se je pojavil na spletu. Na njem razlaga, kako je potekalo usposabljanje ukrajinskih vojakov in doda, da so se urili na slovenskih tleh. Ali to drži? Ali se je vojak le nesrečno zmotil in zamešal Slovenijo s Slovaško?

»Mobiliziran sem bil 9. marca. Naše urjenje je potekalo v Sloveniji, Natovi inštruktorji so bili Slovaki,« je dejal vojak na posnetku in v nadaljevanju dodal, da so jih Natovi inštruktorji med drugim učili taktike, obrambe, kako izprazniti stavbe. Opisal je tudi, da so bili deležni psihološke priprave, kako naj se ne bojijo Rusov in da lahko le tako zmagajo, saj so Rusi že utrujeni in izmučeni.

Ali so te informacije resnične, smo preverili kar na ministrstvu za obrambo. »Informacije niso resnične. Na ozemlju Republike Slovenije ni potekalo usposabljanje ukrajinskih vojakov,« odgovarjajo na Morsu.