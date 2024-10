Uf, ste videli, kako je Janša sesul vse po vrsti, od KPK do Pirc Musarjeve in Klakočar Zupančičeve?

Komisija za preprečevanje korupcije je na slovesnosti ob 20-letnici v Ljubljani posebno priložnostno priznanje za integritetno ravnanje podelila nekdanjemu direktorju zavoda za šolstvo Vinku Logaju. Predsednik KPK Robert Šumi je izpostavil, da nujno potrebujemo spremembe v smeri večje transparentnosti in odgovornosti.

Nataša Pirc Musar Preprečevanje korupcije, krepitev integritete, odgovornosti in transparentnosti so temelji za pravično in napredno družbo. Od voditeljev je v veliki meri odvisno zaupanje oziroma nezaupanje državljanov. Država, v kateri korupcijo uspešno preprečujejo, se v koruptivnih poslih ne izgubljajo milijarde, takšna država lahko napreduje na vseh področjih, zagotavlja boljše storitve za državljane in konkurira najhitreje rastočim državam sveta.

Izrazil je željo, da bo v prihodnje tudi slovenska politika spoznala, da država potrebuje tako institucijo in da KPK ne bo obstajala le zaradi izpolnjevanja mednarodnih standardov, temveč da bo široko prepoznana kot koristna, odločevalci pa si bodo njene analize želeli.

Janša z vsemi topovi nad KPK in udeležence slovesnosti

Slovesnosti so se med drugim udeležili predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, predsednik DS Marko Lotrič, več ministrov in poslancev, predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto, predsednica računskega sodišča Jana Ahčin in generalni direktor policije Senad Jušić ter tudi predsednica države Nataša Pirc Musar.

A slovesnost ni ostala neopažena, v kritičnem pomenu seveda, pri šefu SDS. Janez Janša je objavil gasilsko fotografijo udeležencev slovesnosti s pripisom: »Ko se totalitarni refleks znova razgali. Vsaka ideologija ali institucija, ki je po svojem bistvu ali metodah totalitarna, svojo pravo naravo skriva za pojmi, kot so: ljudska demokracija, prave vrednote ... Kaj so “prave vrednote”? Karkoli. Danes to in jutri drugo. Kar jim paše.«