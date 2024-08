Uf, po Lahovniku se iz obiska predsednice pri Mongolih grdo norčuje tudi Jelinčič

Poročali smo že, da se je predsednica države Nataša Pirc Musar mudila na državniškem obisku v Mongoliji. Tam se je ob koncu obiska med drugim srečala z vodjo Mednarodne organizacije za migracije (IOM), z visoko predstavnico Mednarodnega rdečega križa in z namestnico Generalnega sekretarja ZN, so sporočili iz predsedničinega urada.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar. FOTO: Leon Vidic/delo

So pa v okviru prvega uradnega obiska predsednice v tej državi so organizirali tudi poslovni forum. Predsednico je spremljala gospodarska delegacija, ki poslovne priložnosti med drugim vidi na področju obnovljive energije.

Obisk sesula Lahovnik in Jelinčič

A kot smo tudi že poročali, je bil priznani ekonomist Matej Lahovnik do tega kritičen, saj je navedel, da ima Mongolija šestkrat manjši BDP kot Slovenija, tretjina populacije so nomadi, glavna panoga pa živinoreja. Ob tem je še dodal, da »ne žalit pameti ljudi o namenu in pomenu obiska.«

Obisk predsednice v Mongolijo je zmotil tudi prvaka izven parlamentarne SNS. Zmago Jelinčič Plemeniti je v svojem stilu obisk ocenil z besedami: »Slovenska delegacija je odšla v Mongolijo, da bo uvažala usnje za sedla, ki jih bodo izvajali v ZDA za snemanja kavbojskih filmov. Odličen kšeft!«.