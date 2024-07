Uf, Lahovnik podkuril ljubljanskemu županu: »Če bi Magnifico želel koncert na Triglavu, bi Janković zahteval ... «

Poročali smo že o zapletih s koncertom Magnifica v Tivoliju. Ljubljanski župan Zoran Janković je o razpravi opozicijskih svetnikov na ponedeljkovi seji mestnega sveta o omejitvi prireditev v Tivoliju in na Rožniku tako dejal, da glavni razlog za pripombe ni bil Magnifico, ampak dejstvo, da je županov prijatelj. »Moja zgodba je zelo preprosta. Magnifico je dobil isto možnost, kot so jo imeli drugi,« je poudaril.

Zoran Janković. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Svetniki so spremembo odloka potrdili s 24 glasovi za in nobenim proti

»Jaz sem ponosen na to, da je moj prijatelj, ampak to ne pomeni, da bom v neki lažni politični nevtralnosti zanikal svoje prijateljstvo,« je še dodal kasneje. Po njegovih besedah je bila razprava o tej točki pričakovana, saj »kjerkoli se pojavi župan, temu nasprotujejo«. Ob tem se je oglasil tudi nekdanji minister in ekonomist Matej Lahovnik, ki je na omrežju X pikro zapisal: »Če bi Magnifico želel koncert na Triglavu, bi Janković zahteval gradnjo gondole iz doline Vrat.«