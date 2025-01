Uf, beseda leta 2024 ni nič kaj prijetna

Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša so razkrili, katera beseda je postala beseda leta 2024. Zanjo so lahko še danes skoraj do poldneva glasovali vsi zainteresirani, največ glasov pa je prejela beseda genocid. Preostale besede, ki so se uvrstile v finale, so bile še omrežnina, kajtanje, učitelji, komisarka, brutalno, hibridno delo, bojler, dvoživka, odklop in zet.

Že zdaj pa lahko na spletni strani beseda-leta.si predlagate tudi tisto, za katero se vam zdi, da bo zaznamovala leto, v katerega smo ravno dobro vstopili.

Poleg besede so razglasili tudi kretnjo leta, ki jo izbira Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Največ glasov je tokrat dobila kretnja za mir.

Leta 2023 je beseda leta postala beseda ujma. Kako tudi ne, saj so nas tisto leto pestile strašne poplave, očitno pa si bomo leta 2024 zapomnili po načrtnem uničevanju narodnostnih, rasnih ali verskih skupin.

Prvič 2016.

Beseda leta 2016 je bila begunec, eno leto pozneje smo izbrali besedno zvezo evropski prvaki, še eno leto pozneje smo največ pozornosti namenili čebelam, čebela je takrat postala tudi beseda leta. Leta 2019 smo se veliko ukvarjali s podnebjem, 2020. je beseda leta postala karantena, 2021. PCT in 2022. gasilec.