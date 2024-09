Učitelji in vodstvo OŠ Šentjernej zavračajo očitke o pometanju domnevnega nasilja pod preprogo

Učitelji in vodstvo OŠ Šentjernej so zavrnili očitke o pometanju domnevnega nasilja na šoli pod preprogo, kar so izpostavili udeleženci današnjega shoda tamkajšnje civilne iniciative. Zagotovili so, da vse pojave nasilja obravnavajo v skladu z vzgojnim načrtom, hišnim redom in protokoli ravnanja v takih primerih.

Z odprtim pismom so se na očitke že pred samim protestom odzvali učitelji predmetne stopnje, v ločenem sporočilu za javnost pa v imenu kolektiva tudi ravnatelj Aljoša Šip, ki ga je Civilna iniciativa Šentjernej danes pozvala k odstopu.

Učitelji predmetne stopnje so najprej pojasnili, kaj se je dogajalo na šoli 12. septembra, ko je oče enega od učencev napadel romskega učenca. Očeta so danes protestniki podprli, ker da je bil njegov odziv »odraz stiske in nemoči starša otroka, ki je bil dlje časa deležen maltretiranja s strani nasilnega sovrstnika«.

Kot so zapisali učitelji, je omenjeni dan prišlo do spora med učencema. Eden izmed njiju je po telefonu poklical starše, ti pa so o incidentu obvestili razrednika. Ta je z obema opravil pogovor, ugotovil, da ni prišlo do težjih kršitev, ki bi bile razlog za ostrejše ukrepanje, in o tem obvestil starša.

Ravnatelj OŠ Šentjernej Aljoša Šip FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Starša sta nato kljub temu prišla v šolo in samovoljno odšla do razreda, kjer je potekal pouk. Oče je iz učilnice najprej poklical sina, nato še romskega učenca, ki naj bi bil vpleten v spor. Tega je verbalno in fizično napadel. Napad je poskušala prekiniti učiteljica, ki je bila pri tem tudi sama žrtev fizične sile očeta.

Dogodek je šola, kot navajajo, prijavila na policijo, sum medvrstniškega nasilja pa so obravnavali v skladu z vzgojnim načrtom, hišnim redom, pravili šolskega reda in protokolom ravnanja v takih primerih. Pri tem se je izkazalo, da učenec, ki ga je napadel oče sošolca, »ni bil povzročitelj medvrstniškega nasilja«, so zapisali.

Da do takih dogodkov ne bi prihajalo, so v šoli okrepili šolsko svetovalno službo in pedagoški kader, ki se usmerjeno ukvarja z romskimi učenci in učenkami ter tako razbremeni učeče učitelje in učiteljice, je še navedel.

Napad očeta na učenca ostro obsojajo

Napad očeta na učenca sicer ostro obsojajo. Zgroženi so tudi nad odzivom dela javnosti, še posebej nekaterih uradnih institucij in župana Jožeta Simončiča, ki je za enega od medijev dejal, da očeta razume in bi kot oče verjetno podobno ravnal. Pričakovali bi namreč jasno in ostro obsodbo dejanja in poziv k umiritvi strasti s strani župana, so zapisali.

Sicer pa so prepričani, da vzroki za incident presegajo meje šole in so odraz pereče problematike med večinskim in romskim prebivalstvom: »Zaposleni podpiramo prizadevanja županov dolenjskih občin pri pritisku na aktivnejše delovanje države pri reševanju romske problematike. S svojimi dolgoletnimi znanji in izkušnjami smo zaposleni na šoli pripravljeni sodelovati in podpirati lokalno skupnost pri reševanju problematike, vendar pričakujemo pomoč in konkretne premike s strani občine in države.«

Ravnatelj Šip pa je v ločenem odzivu pred današnjim protestom zapisal, da so dogodek, tako kot vse druge, obravnavali v skladu s predpisi in protokoli. V naslednjih dneh so tudi poskrbeli za povečano varnost in nadaljevali z internim poizvedovanjem o dogodku. Pri tem »smo nedvoumno ugotovili, da je bil napadeni deček še najmanj udeležen pri celotnem dogajanju«. »Vemo, kaj se je zgodilo, in v skladu z vzgojnim načrtom smo ustrezno ukrepali proti pravemu krivcu, ki pa je vzgojno trši oreh,« je zapisal.

»Kot kolektiv odločno obsojamo incident, tudi v imenu napadene sodelavke, v imenu vseh šol in vseh strokovnih kolektivov v državi. Tak način je v šoli nedopusten,« je zapisal. Zavrnil je očitke o pometanju pod preprogo in pozval k premisleku, sodelovanju in primernemu dialogu.

Da do takih dogodkov ne bi prihajalo, so v šoli okrepili šolsko svetovalno službo in pedagoški kader, ki se usmerjeno ukvarja z romskimi učenci in učenkami ter tako razbremeni učeče učitelje in učiteljice, je še navedel.