Sošolcem nož na vrat in glavo v stranišče

Ko se je pred dnevi na facebooku pojavil zapis grenke izkušnje tretješolca, ki obiskuje OŠ Šentjernej in ki mu je sošolec med odmorom potunkal glavo v straniščno školjko, se je v komentarjih razkrila razsežnost vrstniškega nasilja. Ravnatelj Aljoša Šip FOTO: Arnes.si/zaslonski posnetek »Naši otroci so žrtve treh posameznikov, pripadnikov Romov. Izkušnja otroka, ki mu je Rom potunkal glavo v stranišče, je še malenkost, glede na to, da smo pri ravnatelju izvedeli, da so ti trije posamezniki prislonili enemu otroku nož na vrat, v neki drugi situaciji pa dali otroku plastično vrečko čez g...