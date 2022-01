Zloraba sistema eAsistent: vdrli v spletno redovalnico in popravljali ocene

Prejšnji teden je marsikoga presenetilo sporočilo, ki so ga prejeli uporabniki sistema eAsistent, ki ga uporablja več kot 35.000 slovenskih učiteljev – prišlo je do 52 dni trajajoče zlorabe sistema! Kot kaže, so nepridipravi vdrli v spletno redovalnico in popravljali ocene učencem in dijakom.

Sistem zlorab naj bi se začel na družabnih omrežjih, kjer so neznanci učencem in dijakom nudili spremembo ocene: »Razložili so jim, da naj na šolskih računalnikih odprejo stran easistent.xyz, da se bodo učitelji vanjo prijavili in bodo tako dobili njihova gesla. Spletna stran je bila nelegalna kopija easistent.com, ki se je razlikovala samo pri končnici xyz,« so sporočili iz podjetja eŠola.

Ko je uporabnik na tej strani z xyz končnico vpisal uporabniško ime in geslo ter se skušal prijaviti, mu prva prijava ni uspela: »Stran se je stran iz vidika uporabnika samo 'še enkrat naložila' in je moral prijavo ponoviti, da je prišel v eAsistenta.« Od tu naprej je učitelj delal vse kot ponavadi, a je bilo že prepozno – ko je namreč podatke vnesel dvakrat, so že potovali k neznancu, ki jih je prestregel. Ta jih je verjetno prodal učencu ali dijaku, ki je tako dobil dostop do učiteljevih prijavnih podatkov in se lahko po mili volji igral s svojimi ocenami v spletni redovalnici.

