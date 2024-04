Učence pred šolami pričakali varnostniki, nekateri otroci »zelo razburjeni«

Med šolniki, starši in učenci je završalo po obvestilu policije, da so zaradi spletne objave z grožnjo napada šole pozvali k previdnostnim ukrepom. Šole so uvedle različne ukrepe, ministrstvo jim je na pomoč priskočilo z nasveti. Policija je povečala prisotnost okoli šol. Vsi pristojni pa mirijo, da je panika odveč, verjetnost napada pa majhna.

Šole so se tako že včeraj in danes okrepile z varnostniki, ponekod tudi s policisti, ki bodo te dni pogosteje v okolici šol, a takšna podoba šole učencev zagotovo ne pomirja.

Ravnateljica Mihelič kritična do odziva policije: To je zelo prestrašilo učence

Predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič pa je bila do odziva policije kritična. Prepričana je, da je policija z obveščanjem javnosti situacijo nepotrebno stopnjevala, kar je zelo prestrašilo učence in starše. Odločitev policije, da javnost obvesti o grožnji, za katero niso prepričani, ali je resnična, je označila za nenavadno. Kritična je bila tudi do tega, da so posamezni policisti o domnevni grožnji obveščali posamezne šole.

Zaradi napačnega sporočanja se je situacija nepotrebno stopnjevala, kar je zelo prestrašilo učence. »Otroci so danes v šolo prišli zelo razburjeni in so s sabo prinašali zelo različne zgodbe,« je pojasnila Mihelič, sicer ravnateljica ljubljanske osnovne šole Danile Kumar.

V policiji pa menijo, da je ustrezno, da o tovrstnih dogodkih v smislu preventive in samozaščitnega ravnanja obveščajo določeno javnost. Policijske postaje so zato pozvali, da stopijo v kontakt z osnovnimi šolami na svojih območjih. Potem ko so prejeli več vprašanj, so o dogajanju obvestili tudi medije in širšo javnost ter vzpostavili stik s pristojnim ministrstvom, še navajajo.

Kakšni so ukrepi šol? Ljubljanska občina je v odziv na napoved napada okrepila varovanje na osnovnih šolah. Od torka do petka bodo med 7. in 17. uro imele varnostnike. Tudi v tiste šolah, ki jih doslej niso imele.

Lara Romih: Panika ne pomaga nikomur

K mirnosti je starše učencev pozvala tudi predsednica Zveze aktivov svetov staršev Lara Romih. »Če bodo oni okrog tega resnično reagirali panično, se bo to preneslo na otroke, to ne pomaga nikomur. Naša odgovornost ali pa vsaj soodgovornost pa je, da pogledamo, kaj otroci nosijo v šolo, tudi veliki otroci, ne samo majhni,« je dejala v izjavi za Televizijo Slovenija.

Po poročanju TV Slovenija so na Kamniškem policisti že v nočnem času nadzorovali okolico osnovnih šol. Na eni od koroških osnovnih šol so se odločili, da učencem med poukom ne bodo dovolili zapustiti razreda in jih pozvali, naj v razredu preživijo tudi odmor. Nekateri ravnatelji so starše pozvali, naj bodo pozorni na otroke in na to, kaj imajo v svojih torbah in jaknah.

Felda: Prepričajte se o varnosti otroka v šoli

Po streljanju na eni od finskih osnovnih šol se je na enem od slovenskih javno dostopnih medijev prejšnji teden pojavil komentar z grožnjo o podobnem dogodku v Sloveniji. Na policiji so v ponedeljek poudarili, da je dogodek malo verjeten, hkrati pa so slovenske šole pozvali k povečanju samozaščitnega ravnanja in pozornosti.

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je v torkovi i izjavi za medije izpostavil, da so ministrstvo o potencialni grožnji v ponedeljek obvestili nekateri ravnatelji. Sklicujoč se na policijske ocene, je dejal, da so tveganja pojavov ekstremnega nasilja v slovenskih šolah majhna, vendarle pa je treba vsako grožnjo obravnavati z največjo mero resnosti. Po pridobitvi celovite informacije policije, so šolam poslali okrožnico z nekaterimi nasveti in nekaj iztočnicami, ki so lahko v pomoč tako pedagogom kot staršem za premostitev nastalega položaja, je na današnji novinarski konferenci dejal minister Felda.

Na pomisleke staršev, ki zaradi strahu razmišljajo celo o tem, da v sredo otrok ne bi poslali v šolo, je minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda odgovoril, naj se pogovorijo z učitelji ali pa z vodstvom šol, da se prepričajo o varnosti otroka v šoli. Absolutne varnosti sicer nikoli ni, je priznal, a ob tem znova izpostavil oceno policije, da je tveganje izrazito majhno.

»Naš skupni cilj ostaja, da vsem učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih vedno zagotavljamo občutek varnosti. Ta je osnovni pogoj za normalno delujoče vzgojno-izobraževalno okolje,« je dejal Felda.

Minister je dejal, da se lahko ravnatelji šol samostojno odločijo, da bodo izvedli določene protokole, denimo zagotovijo dodatno varnost. »Priporočamo pa vsekakor, da to delajo vedno v sodelovanju s policijo,« je poudaril.

V Ljubljani finance za varnostnika zagotovila občina

Mestna občina Ljubljana je okrepila varovanje na osnovnih šolah. Po besedah župana Zorana Jankovića bodo imele vse do petka varnostnika, sredstva za to pa je zagotovila občina.

Policisti so staršem svetovali, da v prihodnjih dneh predvsem ostanejo mirni in nadaljujejo z običajno dnevno rutino. Pri tem pa poudarjajo, da je pomembno, da svoje otroke opazujejo, se z njimi pogovarjajo in jim svetujejo, saj so oni prvi, ki lahko zaznajo spremembe v otrokovem obnašanju ali pa jim bo otrok zaupal svoje stiske. Ob sumu kaznivih ravnanj v šolskem okolju delavce šole, starše in učence prosijo, da se obrnejo na policijo.

Ne glede na to, da po prvem preverjanju niso ugotovili podatkov, ki bi potrjevali vsebino objave, sicer policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in dokazov, ki bi potrdili morebiten obstoj kaznivega dejanja in s ciljem izsleditve avtorja zapisa.